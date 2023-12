Vitória terá reunião com patrocinador para discutir proposta sobre naming rights do Barradão

O Vitória tem uma reunião com a Fatal Model para discutir a proposta, apresentada pela patrocinadora do clube, sobre a aquisição dos naming rights do estádio Barradão. O encontro acontecerá no dia 5 de janeiro e terá como pauta principal a forma de pagamento. Os valores envolvidos chegam na casa dos R$ 100 milhões.

O dinheiro seria usado na reforma do estádio, que poderia ganhar uma cobertura já em 2024. Esse serviço, no entanto, vai ter um custo de R$ 350 milhões ao clube, que busca outros parceiros para custeá-lo.

"A proposta é oficial, mas temos que discutir formas de pagamento. O prazo está estabelecido, de dez anos. O Vitória vai propor que receba logo o recurso, e vamos ouvir o que eles têm para propor. A ideia é que esses recursos sejam para a primeira fase da Arena, que é cobrir o estádio", disse o presidente do clube, Fábio Mota, ao site GE.

Como a estrutura pode ser montada em outro local, o Barradão poderia continuar sendo utilizado pelo Vitória normalmente. A instalação aconteceria em 2025, quando o clube teria que buscar outros lugares para sediar seus jogos, a exemplo da Arena Fonte Nova e do Pituaçu.

O Barradão passará por outras reformas, visando a modernização da casa do Vitória. Precisam ser feitas obras no estacionamento e nas vias próximas ao estádio.

A venda dos naming rights do Barradão foi colocada em votação e acabou sendo aprovada pelos sócios do clube, que brecou a oferta da Fatal Model de R$ 200 milhões para mudar o nome do Vitória. A iniciativa gerou inúmeras críticas através das redes sociais.