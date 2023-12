Mendoza negocia com o Millonarios e pode romper contrato com o Santos, diz imprensa colombiana

O atacante Stiven Mendoza pode deixar o Santos antes da virada do ano. De acordo com a imprensa colombiana, o jogador negocia a volta a seu país para defender as cores do Millonarios após ser alvo da irritada torcida santista, revoltada com o rebaixamento no Brasileirão.

Mendoza vinha recebendo muitas críticas na reta final do Brasileirão e chegou a perder a vaga na equipe titular de Marcelo Fernandes. Para piorar ainda mais o clima, o atacante teve seu carro incendiado pela torcida após a derrota para o Fortaleza, por 2m a 1, na Vila Belmiro, que decretou a inédita e amarga queda.

Com 31 anos, o atacante ainda tem vínculo com o Santos por mais duas temporadas. Mas o clube não deve dificultar uma possível saída, já que o jogador entraria no plano de redução do elenco do presidente eleito Marcelo Teixeira.

Segundo a imprensa colombiana, uma reunião entre o agente de Mendoza e o Millonarios está agendada para este fim de semana. O jogador tem vontade de regressar à Colômbia, mas seu alto salário de R$ 600 mil assustou e as partes tentarão um acerto amigável antes de entrar em contato com o Santos.

Outro estrangeiro com contrato longo com o Santos é o também atacante Morelos. Contratado em setembro, o colombiano firmou até agosto de 2025, com salário de quase um milhão. O clube brasileiro procura interessados em contratá-lo ao menos por empréstimo por causa dos altos vencimentos. Até mesmo o volante peruano Tomás Rincón será liberado caso surja proposta, também por causa do salário alto.

Com quase 50 jogadores no elenco principal, a ideia da direção é reduzir para menos de 30 nomes. A equipe terá somente as disputas do Campeonato Paulista e da Série B para 2024. Bruno Mezenga, Gabriel Inocêncio e Luan Dias foram devolvidos ao Água Santa.