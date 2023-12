Polícia prende mais de 140 torcedores em Amsterdã antes de jogo do Ajax na Liga Europa

A polícia de Amsterdã prendeu mais de 140 torcedores envolvidos em atos de vandalismo na estação de metrô Weesperplein, antes de o Ajax vencer o AEK Atenas por 3 a 1, na quinta-feira, em jogo da última rodada da fase de grupos da Liga Eruopa. De acordo com a imprensa local, torcedores de ambos os clubes se encontraram no local enquanto se deslocavam para o estádio e acabaram entrando em confronto.

A emissora de TV pública "Noos" informou que a estação teve de ser evacuada para que os apoiadores do time grego pudessem completar o trajeto em segurança, e o jornal "Het Parool" relatou que pelos menos três vagões foram vandalizados, com janelas e portas destruídas. Além do conflito entre torcidas, foram registrados confrontos de torcedores com policiais na região central da capital holandesa, e pelo menos três oficiais ficaram feridos.

"A destruição de um metrô por hooligans é uma mancha numa emocionante noite de futebol que muitos adeptos do Ajax desfrutaram", afirma a prefeita de Amesterdã, Femke Halsema, que considera as 140 detenções uma consequência do ela chamou de "capacidade escassa" da polícia local e do Ministério Público. "Muitas vezes, apoiadores radicais estão envolvidos na desordem pública e cometendo violência", observou.

Depois da confusão, Ajax e AEK Atenas fizeram um duelo de pouca importância, pois ambos já estavam eliminados da Liga Europa. A vitória por 3 a 1 serviu apenas para fazer o time holandês sair da quarta para a terceira colocação, ultrapassando o adversário grego, que ficou com quatro pontos.

A vaga direta do grupo para as oitavas de final, reservada ao líder, ficou com o Brighton, dono de 13 pontos. Já a segunda posição, que classifica para um playoff contra um time eliminado da Liga dos Campeões, acabou nas mãos do Olympique de Marselha, portador de 11 pontos.