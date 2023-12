Ten Hag chega a clássico ameaçado no United, mas diz não estar preocupado: 'Eu quero progresso'

As especulações feitas pela imprensa britânica de que o ciclo de Erik Ten Hag no Manchester United pode chegar ao fim, em caso de derrota para o Liverpool no domingo, não preocupam o treinador holandês. Sem conseguir levar o time para as oitavas de final da Liga dos Campeões e fora do G-5 do Campeonato Inglês, ele se diz indiferente ao próprio futuro e acredita que conseguirá tirar o time da atual turbulência.

"Eu não estou preocupado com isso. Eu quero vencer, vencer junto com o meu time. Eu quero progrosse com o meu time na direção certa... Estamos aqui com um projeto", disse o técnico, em coletiva de imprensa nesta sexta-feira. Ele está no comando do United desde o meio de 2022 e não conseguiu resgatar a confiança do torcedor na equipe, que tem vivido Umma série de frustrações nos últimos anos.

O clássico, marcado para as 13h30 de domingo, pela 17ª rodada doo Campeonato Inglês, marcará o retorno do United ao Anfield depois da goleada por 7 a 0 sofrida frente ao Liverpool em março deste ano. Jogar no estádio do rival é um grande desafio para a equipe de Manchester, já que não consegue uma vitória no local há quase oito anos. Todo o contexto monta um cenário de risco para Ten Hag.

"Levamos isso o 7 a 0 na memória, mas você também tem que tirar proveito disso e aprender com isso, e no domingo podemos provar isso. Foi uma experiência ruim, mas você pode começar de novo. Não vamos ignorar, mas vamos lá e vamos estar confiantes, e conheço os meus jogadores. Vão ir lá e estarão confiantes do início ao fim", disse o treinador.

Enquanto o treinador lida com a temporada ruim, os dirigentes do clube trabalham para concretizar a venda 25% das ações ao bilionário britânico Jim Ratcliffe. De acordo com a imprensa britânica, mudanças, inclusive na comissão técnica, estão no horizonte do novo investidor. "Eu sinto isso e eles me dizem isso, então está tudo bem. Tudo bem, mas estou focado no processo, estou focado em fazer esse time jogar melhor, estou focado em melhorar os indivíduos. Essa é a minha preocupação. Isso é tudo que estou fazendo, focando na coisa certa e essa é a equipe", disse Ten Hag.

Para o jogo, o técnico ainda não pode contar com o capitão Bruno Fernandes, suspenso, nem com o zagueiro Harry Maguire, lesionado, mas Marcus Rashford devem estar novamente disponível após desfalcar a equipe na derrota por 1 a 0 para o Bayern de Munique, pela rodada final da fase de grupos da Liga dos Campeões