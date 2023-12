Campeão com Palmeiras, Mazinho, o 'Messi Black', retorna ao Oeste para a Série A2 de SP

Campeão da Copa do Brasil com o Palmeiras em 2012, o meia-atacante Mazinho, o "Messi Black" foi anunciado pelo Oeste para a disputa do Campeonato Paulista da Série A2. Ele vai para a sua sétima passagem pelo clube de Barueri.

Mazinho apareceu no Oeste em 2009, quando ganhou o apelido de "Messi Black". Antes de reforçar o Palmeiras, passou por Marília, Noroeste, São Caetano e América-RN. No time paulista, foram 61 jogos e nove gols, alternando entre bons e maus momentos. Mesmo assim, fez parte do time campeão da Copa do Brasil de 2012, quando também foi rebaixado à Série B.

Se no Palmeiras não recebeu tanto prestígio, Mazinho é uma espécie de ídolo no Oeste, sendo o jogador que mais defendeu o clube na história. Durante seis passagens e nove temporadas, o atleta fez 307 jogos e marcou 56 gols.

O meia-atacante, de 36 anos, já rodou também por Coritiba, Santa Cruz, XV de Piracicaba, Atibaia e esteve na última temporada no União Cacoalense, de Rondônia.

Além de Mazinho, o Oeste já contratou os zagueiros Bruno Aguiar, ex-Santos, e João Teixeira, que estava no Atlético Tubarão. O volante André Castro, ex-Ponte Preta, e o meia Gustavo Hebling, ex-ABC e XV de Piracicaba. Além do atacante Léo Jabá, que estava no São Bernardo, mas é revelado pelo Corinthians.

O Oeste se prepara para a disputa do Paulista A2, competição que busca o acesso à elite do estadual. A estreia do time será contra o Rio Claro, no dia 17 de janeiro, no estádio Augusto Schmidt.

Além do Rio Claro, o Oeste terá como rivais: Capivariano, Comercial, Ferroviária, Juventus, Linense, Monte Azul, Noroeste, Portuguesa Santista, Primavera, São Bento, São José, Taubaté, Velo Clube e XV de Piracicaba.