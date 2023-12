Marcelo não poupa elogios a Guardiola e coloca City como favorito para vencer o Mundial

Desde 2012, com o Corinthians, o futebol brasileiro não consegue emplacar um campeão mundial. Flamengo e Palmeiras bateram na trave, mas pararam na superioridade dos clubes europeus. Pentacampeão do torneio com o Real Madrid, o lateral Marcelo vai viver a sua primeira experiência do outro lado, no Fluminense. Realista, o jogador não poupou elogios a Guardiola e colocou o Manchester City como o grande favorito ao título neste ano.

"Sabemos que (o Manchester City) é um dos melhores times do mundo. Eles têm vários jogadores especiais no time, um treinador incrível e há alguns anos estão muito bem no Campeonato Inglês e na Liga dos Campeões. O time que ganhou a Liga dos Campeões sempre vai ser o favorito", afirmou Marcelo.

Apesar de enaltecer Guardiola, Marcelo não pôde deixar de citar Fernando Diniz, que conseguiu levar o Fluminense ao título da Copa Libertadores, ao mesmo tempo que comandou a seleção brasileira nas Eliminatórias para a Copa do Mundo. "Agradeço a todos os treinadores que tive na carreira. O Diniz é mais um treinador incrível que tenta ajudar os jogadores. Nesse pouco tempo que estou na volta ao Fluminense, aprendi muito com ele. É um cara que tenta ajudar os jogadores da melhor maneira possível. Tenta tirar o máximo de cada jogador e fico muito feliz de poder trabalhar com ele", disse.

Um dos destaques do time na temporada, Marcelo foi direto ao afirmar que jogar o Mundial era um sonho que se transformou em realidade com a boa campanha do time na Libertadores. "Imaginava que era possível, mas era um sonho um pouco longe. A princípio a gente tinha o Campeonato Carioca e logo em seguida iria iniciar a Libertadores. Estava muito no início, ainda. A gente tinha o sonho, antes de eu chegar até e pensava em ganhar a Libertadores e disputar o Mundial. Mas no início, para ser sincero, pensava, mas era um sonho um pouco longe", afirmou.

Com Marcelo, o Fluminense se prepara para estrear na competição. O adversário será o Al-Ahly, que venceu o Al-Ittihad, de Benzema e companhia, por 3 a 1, nesta sexta-feira. O duelo, válido pela semifinal do torneio, está marcado para segunda-feira, às 15h (horário de Brasília), no King Abdullah Sports City, em Jeddah, na Arábia Saudita.