Corinthians comemora aniversário do bi mundial enquanto vive momento difícil

Há exatos 11 anos, em 16 de dezembro de 2012, o Corinthians conquistou seu segundo Mundial de Clubes da Fifa. Sob o comando de Tite, o Corinthians derrotou o Chelsea por 1 a 0 na final em Tóquio, no Japão. Foi a última vez que um clube não-europeu foi campeão do torneio, marcando a maior conquista de uma década dourada (2011-2020) do Alvinegro. Porém, apesar do passado vitorioso, os tempos recentes não têm dado motivos para a torcida comemorar.

Foram dez taças conquistadas ao longo desses dez últimos anos, incluindo uma Libertadores e três Campeonatos Brasileiros (2011, 2015 e 2017). Contudo, desde então, o clube tem vivido altos e baixos. O melhor resultado no Brasileirão, por exemplo, terminou na quarta posição em 2022, ano em que também levou o vice da Copa do Brasil.

Nesta temporada, o Corinthians encerrou em 13º lugar no campeonato nacional e passou boa parte da disputa ameaçado de cair para a Série B. A campanha em Copas foi desastrosa: na Sul-Americana, foi eliminado pelo Fortaleza nas semifinais, e na Copa do Brasil, perdeu a oportunidade de chegar à decisão para o rival São Paulo, sofrendo uma virada no placar agregado (3 a 2). Os tempos são mais duros do que naquele ano de 2012.

O maior vexame do clube neste ano foi protagonizado na Libertadores. A equipe não se classificou sequer para o mata-mata, sendo eliminada ainda na penúltima rodada da fase de grupos com uma derrota por 3 a 0 para o Independiente del Valle.

MUDANÇAS NO ELENCO

O elenco também passou por muitas mudanças nesta temporada, ainda sem data para acabar. Com a aposentadoria do lateral Fábio Santos, restam poucos remanescentes entre os heróis daquela conquista. Em 2024, devem ser apenas Cássio e Paulinho, isso se o volante permanecer por causa da sua contusão. Eleito o melhor em campo na decisão diante do Chelsea, o goleiro é o segundo jogador que mais atuou com a camisa do Corinthians, em 694 partidas.

De volta ao Parque São Jorge no ano passado, Paulinho tem vínculo prestes a vencer este mês. A intenção do Corinthians é renová-lo por mais alguns meses, levando em consideração sua recuperação de um rompimento do ligamento do joelho esquerdo. Vale lembrar que o clube tem a obrigação legal de oferecer suporte pós-acidente de trabalho aos atletas. Mas ele não deve ficar.

Além de Fábio Santos, há outros nomes que certamente não permanecerão no elenco de Mano Menezes. Eles se juntarão a Renato Augusto, Gil e Giuliano, que já foram embora.

ÚLTIMO MUNDIAL DE UM CLUBE BRASILEIRO

Corinthians e Chelsea fizeram um jogo duro no Estádio Internacional de Yokohama, no Japão, em 2016. O placar permaneceu zerado até os 24 minutos do segundo tempo, quando Paolo Guerrero marcou de cabeça. Os ingleses partiram para cima depois do gol. Ao todo, foram 14 chutes (seis a gol) contra as redes protegidas por Cássio, que assegurou a vitória e o último título de um brasileiro em um Mundial da Fifa.

Desde então, Grêmio (2018), Flamengo (2019) e Palmeiras (2021/2022) chegaram à final do torneio, mas não conseguiram conquistar a taça. Na próxima semana, o Fluminense tem a chance de quebrar esse tabu e se tornar o sétimo time do Brasil a se sagrar campeão mundial, reconhecido pela Fifa. Para isso, terá de superar o Al-Ahly e, possivelmente, o Manchester City, de Pep Guardiola.