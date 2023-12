Manchester City só empata com Crystal Palace no último jogo antes da estreia no Mundial

No último jogo antes da estreia no Mundial de Clubes, o Manchester City cedeu o empate por 2 a 2 com o Crystal Palace, neste sábado, no Etihad Stadium, pela 17ª rodada do Campeonato Inglês. O tropeço deixou o time do técnico Pep Guardiola em quarto lugar.

O Manchester City viaja para a Arábia Saudita na quarta colocação do Campeonato Inglês, com 34 pontos, podendo ver seus principais adversários na briga pelo título dispararem na tabela de classificação. Liverpool (37), Arsenal (36) e Aston Villa (35) entram em campo apenas neste domingo. Já o Crystal Palace ficou em 15º lugar, com 17.

Tudo levava a crer que o Manchester City iria conquistar mais uma fácil vitória no Campeonato Inglês. O time de Pep Guardiola teve 75% de posse de bola e conseguiu abrir o placar aos 23 minutos. Foden encontrou Grealish dentro da área. O camisa 10 bateu no canto esquerdo, com categoria, para superar Henderson.

O Manchester City continuou pressionando e voltou a perder grande oportunidade e ampliar com Foden. Do outro lado, o Crystal Palace era mais discreto, mas chegou com perigo um pouco antes do intervalo. Olise cobrou falta buscando o ângulo de Enderson e jogou por cima do gol.

No segundo tempo, o City voltou criando uma oportunidade atrás da outra e chegou a ter um gol anulado, marcado por Julián Álvarez, por impedimento de Rodri. No entanto, teve um validado aos oito, com Rico Lewis estufando as redes, após jogada de Grealish.

Com 2 a 0 no placar, o City se acomodou e deixou o Crystal Palace crescer no duelo. Schlupp foi lançado em velocidade, passou por Rúben Dias e cruzou para Mateta, que só empurrou com o gol vazio.

Apesar do gol, o City tinha o controle do jogo, até que Mateta foi derrubado por Foden dentro da área, pênalti. Olise cobrou, aos 49, e decretou a igualdade, sem dar qualquer chance de reação para os comandados de Guardiola.

O empate com o Crystal Palace foi o último do City antes de sua estreia no Mundial de Clubes. Na terça-feira, às 15h (horário de Brasília), o clube inglês estará na Arábia Saudita para enfrentar o Urawa Reds, no estádio King Abdullah, em Jeddah, já sabendo do resultado entre Fluminense e Al Ahly, que acontecerá na segunda