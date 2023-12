Milan vence Monza, 'apaga' eliminação na Liga dos Campeões, e fica em 3º no Italiano

O Milan curou a "ressaca" da eliminação na Liga dos Campeões da Europa com vitória por 3 a 0 sobre o Monza, neste domingo, no San Siro, em Milão, pela 16ª rodada do Campeonato Italiano. Com isso, diminuiu a diferença em relação aos líderes do torneio, a Internazionale e a Juventude.

Com o resultado, o Milan se recupera também da derrota para o Atalanta na rodada passada e se garante mais uma vez no terceiro lugar, com 32 pontos. O Monza, por sua vez, conheceu o quarto tropeço nos últimos cinco jogos e ficou estacionado no meio da tabela de classificação com 21.

Precisando vencer para dar uma resposta para os seus torcedores, o Milan foi para a pressão logo de cara e precisou de apenas dois minutos para abrir o placar. Reijnders recebeu de Pulisic, costurou a marcação rival e mandou por baixo das pernas do goleiro Michele Di Gregorio para fazer 1 a 0.

O segundo parecia ser apenas uma questão de tempo tamanho domínio do Milan, e saiu aos 40. Após boa jogada de Rafael Leão pela esquerda, Simic, estreando no profissional e com apenas 18 anos, apareceu como elemento surpresa para empurrar para o gol.

O Milan fez um segundo tempo mais discreto. Mesmo assim, teve o controle da partida e fez o terceiro aos 30 minutos. Giroud recebeu uma linda cavadinha, dentro da área, e só ajeitou para Okafor, que chegou chutando para confirmar o triunfo do time rossonero.

Antes do apito final, o Monza tentou pressionar para fazer o seu "gol de honra", mas não conseguiu furar o bloqueio do Milan e ficou reclamando muito de um pênalti, não marcado pela arbitragem.

O Milan volta a campo na sexta-feira, às 16h45 (horário de Brasília) para enfrentar o Sassuolo, fora de casa. O Monza recebe, no mesmo dia e horário, a Fiorentina.