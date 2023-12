Atlântico vence Joinville com 2 gols nos segundos finais e é campeão da Liga Nacional de Futsal

Após ser vice-campeão em 2005 e em 2018, o Atlântico conquistou o título inédito da Liga Nacional de Futsal ao derrotar o Joinville, de virada, por 2 a 1, neste domingo, com direito a muita emoção, em Toledo. Os dois gols da conquista foram marcados em menos de 20 segundos para o fim do duelo.

"Esse é o esporte que eu trabalho por 45 anos. Tem que acreditar até o final. O meu grupo não deixou de acreditar até o final. Viramos faltando nove segundos para acabar, mérito de uma equipe que jogou assim em todo o campeonato. Esse ano, tivemos as quatro melhores equipes na semifinal e conseguimos vencer essa final belíssima", disse o técnico Paulinho Sananduva.

O time de Erechim, além de impedir o bicampeonato do Joinville, teve a melhor campanha da competição, sofrendo apenas duas derrotas e despachando no caminho, na fase eliminatória: Umuarama, Tubarão, Cascavel e, agora, Joinville.

"O jogo só acaba quando termina. Conseguimos uma reviravolta e fomos campeões. Esse foi o clima durante toda a partida. Estava muito confiante e, graças a Deus, conseguimos. O campeão chegou", afirmou Neguinho, autor do gol do título em um ginásio que, apesar de ficar em Toledo, a mais de 700km, foi invadido pelos torcedores do Joinville.

A expectativa era grande no duelo entre Atlântico (o melhor ataque) e Joinville (a melhor defesa) pela decisão da Liga Nacional de Futsal. Como era esperado, o jogo começou tenso, com lampejos de confusão. O time da casa começou melhor e criou a primeira grande oportunidade, em um arremate que parou no rosto do goleiro Willian.

O jogo estava bem equilibrado, até que o Joinville se aproveitou de uma falha do goleiro João Paulo para abrir o placar com Roni, que pegou um rebote, dentro da área, e só chapou para o fundo das redes.

O gol pegou o Atlântico de surpresa. O time da casa, que demorou para se reencontrar em quadra e quase sofreu o segundo. Éder Lima recebeu com o gol aberto, mas errou o domínio e desperdiçou grande oportunidade de liquidar a fatura.

Em vantagem, o Joinville se esqueceu de jogar e viu o Atlântico crescer. Erick arriscou de fora da área e mandou no travessão. Mais tarde, Willian Bolt arriscou, mas o goleiro Willian deu um leve desvio com o pé para salvar a equipe visitante. A bola ainda bateu na trave.

Faltando 18 segundos para o jogo acabar, tudo mudou. O Atlântico não desistiu e chegou ao empate com Willian Bolt como goleiro linha. Ele recebeu livre, na entrada da área, e deu um bonito chute rasteiro para igualar o marcador.

Os jogadores do Joinville caíram no chão, não acreditando no que estava acontecendo. Mas a situação piorou. Com nove segundos para zerar o cronômetro, Neguinho recebeu na direita, quase em cima da linha do gol, e só empurrou para confirmar o título do Atlântico.

Antes do apito final, Chape, do Atlântico, foi expulso, mas na última tentativa, o Joinville ficou na trave e viu o adversário levantar o título.