Bayer Leverkusen faz 3 a 0 Eintracht Frankfurt, volta a vencer e dispara na ponta do Alemão

Após dois empates no Campeonato Alemão, o Bayer Leverkusen voltou a vencer e consolidou sua liderança na competição, com 39 pontos em 15 rodadas. O time dirigido pelo espanhol Xabi Alonso aproveitou o fator casa e venceu o Eintracht Frankfurt por 3 a 0 (gols de Boniface, Frimpong e Wirtz), neste domingo. O time de Frankfurt ocupa a 8ª colocação no campeonato, com 21 pontos.

O Bayer Leverkusen, que nunca conquistou o Campeonato Alemão, é o único time das cinco principais ligas europeias (Inglaterra, Itália, França e Espanha, além da Alemanha) que está invicto na temporada. No meio da semana, o Bayer fechou a fase de grupos da Liga Europa com seis vitórias em seis jogos. Foi o único time da competição com 100% de aproveitamento.

O atacante nigeriano Victor Boniface foi o destaque na vitória sobre o Frankfurt. Artilheiro do time no Alemão, Boniface marcou seu 10º gol no campeonato ao abrir o placar aos 14 minutos do primeiro tempo.

No segundo tempo, ele foi o autor da finalização que resultou no rebote aproveitado por Frimpong aos 7 minutos do segundo tempo. CInco minutos depois, Boniface deu o passe para Wirtz, que partiu da intermediária, invadiu a área e tocou por cobertura. Um golaço.

Aos 27 minutos, Victor Boniface foi substituído e deu lugar para Patrik Schick. Nos acréscimos, o Bayer chegou a ter um pênalti marcado a seu favor, mas o lance foi revisado pelo VAR e anulado.

O Bayer Leverkusen volta a campo na quarta-feira, quando enfrenta o Bochum, 13º do Alemão, novamente na Leverkusen Arena, pela 16ª rodada. Também na quarta, o Eintracht Frankfurt recebe o Borussia Mönchengladbach, 11º colocado.

No outro jogo deste domingo, o Freiburg venceu o Colônia por 2 a 0 (gols de Gregoritsch e Sallai). O Freiburg é o sexto no campeonato, com 24 pontos, e o Colônia está na zona de rebaixamento, em 16º, com dez.