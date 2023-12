Correção: Fifa confirma Mundial de junho a julho de 2025 com Palmeiras, Flamengo e Fluminense

O texto enviado anteriormente tem lacunas no quarto parágrafo e na lista de classificados da Uefa, no pé, pois não menciona os clubes europeus classificados via ranking. Segue versão corrigida.

A Fifa confirmou neste domingo, em Jeddah, na Arábia Saudita, que o Mundial de Clubes de 2025, o primeiro com 32 equipes, será disputado entre 15 de junho e 13 de julho, nos Estados Unidos, em meio ao calendário brasileiro, e garantiu a presença dos últimos três campeões da Copa Libertadores: Fluminense, Flamengo e Palmeiras.

Com isso, o trio brasileiro terá que ficar longe do país por até 29 dias. Ainda não se sabe como ficará o calendário brasileiro com ausências de Fluminense, Flamengo e Palmeiras. O Brasil ainda poderá colocar um quarto classificado, desde que um time diferente desses três conquiste a Libertadores de 2024.

Essa, inclusive, será a única maneira de um país colocar mais de dois representantes no torneio. Outros dois times da América do Sul serão definidos por meio do ranking de clubes do continente. Hoje, estariam classificados: River Plate e Boca Juniors, ambos da Argentina. Mas isso também pode mudar, desde que um deles vença o torneio continental do próximo ano.

O maior número de participantes será da Europa, com 12 vagas disponíveis, sendo que oito já estão ocupadas: Chelsea, Real Madrid e Manchester City, como vencedores da Liga dos Campeões, e Bayern de Munique, PSG, Inter de Milão, Porto e Benfica, via ranking.

No Mundial de 2025, as 32 equipes serão divididas em oito grupos de quatro cada. O vencedor de cada grupo avança às quartas de final. A partir daí, o torneio será definido em fases eliminatórias até que o campeão seja conhecido. Ou seja, os brasileiros terão de passar desde o início por um rival europeu. No formato atual, clubes da América do Sul chegam à final passando por rivais de outros continentes. O cruzamento com um europeu só se dá da final.

Confira os times já classificados para o torneio:

Conmebol: Palmeiras, Flamengo e Fluminense.

Uefa: Chelsea (Inglaterra), Real Madrid (Espanha), Manchester City (Inglaterra), PSG (França), Inter de Milão, (Itália), Porto (Portugal) e Benfica (Portugal).

Confederação Asiática de Futebol: Al-Hilal (Arábia Saudita) e Urawa Red Diamonds (Japão)

Confederação Africana de Futebol: Al Ahly (Egito) e Wydad Casablanca (Marrocos)

Concacaf: Monterrey (México), León (México) e Seattle Sounders (EUA).

Confederação de Futebol da Oceania: Auckland City (Nova Zelândia).