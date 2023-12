Endrick vai ao Bernabéu e vê Real Madrid assumir liderança com goleada sobre o Villarreal

O Real Madrid goleou o Villareal por 4 a 1 neste domingo e, no camarote no Santiago Bernabéu, a joia brasileira Endrick viu seu futuro time assumir a liderança provisória do Campeonato Espanhol, com 42 pontos em 17 rodadas. O resultado coloca pressão sobre o Girona, que tem 41 pontos e nesta segunda-feira enfrenta o Alavés, o 13º do campeonato, com 16 pontos. O Villareal também tem 16 pontos e está uma posição atrás do Alavés.

Após a conquista do Brasileiro pelo Palmeiras, Endrick está de férias e no sábado se encontrou o técnico Carlo Ancelotti e demais futuros companheiros. Ele se apresenta ao time espanhol em julho de 2024, após completar 18 anos. "Não tenho nem o que falar de tudo isso, é um sonho que tenho desde criança estar aqui, e graças a Deus estou com minha família. Vai ser uma história grande daqui a seis meses", disse o garoto em entrevista à Real Madrid TV

No primeiro tempo, o time da casa não deu chances ao adversário. O inglês Bellingham marcou o primeiro gol do Real Madrid ao completar de cabeça uma linda assistência de Luka Modric aos 25 minutos da etapa. Foi o 13º gol de Bellingham, que lidera a tabela de artilheiros do Espanhol. O atacante brasileiro Rodrygo fez o segundo após confusão na área do Villareal. Inicialmente, foi marcado impedimento, mas após revisão do VAR o gol foi validado.

O Villareal esboçou uma reação no segundo tempo, ao marcar com Morales aos 8 minutos. O Real construiu sua goleada com Brahim, que recebeu perto da linha de meio campo, avançou e, ao entrar na área, driblou Cuenca antes de bater no canto, aos 18 minutos. Dez minutos depois, o Villareal errou na saída de bola e após disputa de Rodrygo na área rival a bola sobrou para Modric, que finalizou com sucesso.

O Real Madrid fecha o ano no Espanhol contra o Alavés, na quinta-feira. O Villareal recebe o Celta, que está na zona de rebaixamento, com 13 pontos na 18ª colocação, na quarta.

Mais cedo neste domingo, a liga espanhola foi repleta de empates. Las Palmas e Cádiz empataram por 1 a 1, enquanto Almería e Mallorca ficaram no 0 a 0, assim como Real Sociedad e Betis.