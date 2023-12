Alaba rompe ligamento e desfalca Real Madrid até o final da temporada

O zagueiro David Alaba rompeu o ligamento cruzado do joelho esquerdo, durante a goleada por 4 a 1 sobre o Villarreal, neste domingo, e será desfalque para o Real Madrid até o final da temporada 2023/2023. Conforme informado pelo clube após a partida, o jogador austríaco de 31 anos terá de ser submetido a uma cirurgia para corrigir o problema.

"Após exames realizados em nosso atleta David Alaba, foi diagnosticado um rompimento no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. O jogo passara por uma intervenção cirúrgica nos próximos dias", diz o boletim médico divulgado pelo time merengue, sem fornecer a data exata da operação ou estipular um período preciso de recuperação.

A lesão foi sofrida aos 31 minutos do primeiro tempo, quando o defensor tentou tomar a bola do adversário, marcando por trás, e caiu no chão ao prender o pé no gramado. Com as mãos no joelho, demonstrou muita dor e saiu carregado de campo para dar lugar Nacho.

Titular absoluto do Real Madrid, Alaba é um jogador versátil e pode atuar como lateral-esquerdo ou meio campista, tanto que na Áustria costuma jogar como volante ou meia centralizado. A ruptura do ligamento, aliás, o tornará desfalque também para a seleção nacional, que está classificada para disputar a Eurocopa em junho de 2024, na Alemanha.

O sistema defensivo do time espanhol já havia sofrido outra baixa por lesão grave, em agosto, quando o defensor brasileiro Eder Militão e goleiro belga Courtouis sofreram exatamente o mesmo problema que Alaba, inclusive no joelho esquerdo.