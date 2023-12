Fora de casa, Internazionale vence a Lazio por 2 a 0 e amplia liderança no Italiano

A Internazionale venceu a Lazio por 2 a 0 neste domingo no Estádio Olímpico de Roma e ampliou sua vantagem na liderança no Campeonato Italiano. O time comandado pelo técnico Simone Inzaghi soma 41 pontos após 16 rodadas, quatro a mais do que a Juventus, que na sexta só conseguiu empatar com a Genoa em 1 a 1.

Além da liderança, a Inter apresenta o melhor ataque (39 gols) e a melhor defesa (7) da competição. Neste domingo, o ataque funcionou novamente com o artilheiro do Italiano, o atacante argentino Lautaro Martinez, aos 40 minutos do primeiro tempo. Ele aproveitou um recuo de bola errado da Lazio, driblou o goleiro Provedel e tocou para as redes. Foi o 15º gol de Lautaro, que sozinho balançou mais as redes do que 5 dos 20 times qud disputam o campeonato.

O segundo gol aconteceu aos 21 minutos do segundo tempo. Barella tentou acionar Lautaro pelo meio da área, mas o passe foi interceptado pela defesa da Lazio. A bola voltou para Barella que tocou para Thuram na esquerda. O francês fintou o marcador e finalizou de esquerda. A vitória também marcou o 11º jogo no qual o goleiro Sommer terminou sem ser vazado.

Na próxima rodada, a líder do campeonato joga em casa e recebe o Lecce, 12º colocado com 20 pontos, no sábado. Já a Lazio, que está em 11º lugar com 21 pontos, joga com o Empoli, na sexta-feira. O Empoli está na zona de rebaixamento, com só 12 pontos na 18ª colocação.