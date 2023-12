Ex-jogador do Arsenal ironiza ator Leonardo DiCaprio após ator dizer que não conhece o clube

Ex-jogador do Arsenal, Real Madrid e campeão do mundo com a seleção da Alemanha em 2014, no Brasil, Mesut Ozil respondeu de forma irônica à recente notícia de que Leonardo DiCaprio, um dos atores mais conceituados de Hollywood, não acompanha futebol nem sabe que existe um time na Inglaterra chamado Arsenal.

O perfil Film Updates no X (antigo Twitter) publicou que o astro do cinema não estaria interessado em acompanhar as notícias de futebol. "O que é Arsenal?", teria questionado DiCaprio por não saber se tratar de um dos times mais tradicionais do Campeonato Inglês.

Ozil tomou as dores e, de maneira bem humorada, republicou a postagem com sua resposta. "Arsenal Football Club tem mais do que 25 anos... então porque ele iria conhecer?", escreveu o ex-jogador. A ironia está no fato de que todas as ex-namoradas de Leonardo DiCaprio, ao longo dos seus 49 anos, entre atrizes e modelos, tinham 25 anos ou menos. Sua atual companheira, a modelo Vittoria Ceretti, tem exatos 25 anos.

O ex-atleta deixou os gramados em março deste ano, aos 34 anos. Sua grande conquista na carreira foi a Copa do Mundo de 2014, no Brasil, tendo sido uma peça chave na campanha alemã. Da equipe nacional de seu país, a despedida foi precoce, em 2018, após se envolver em polêmicas ao tirar uma foto com o presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Ele atribuiu o encerramento de sua carreira a problemas físicos.