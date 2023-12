Milan enfrenta Rennes por vaga nas oitavas da Liga Europa após queda na Liga dos Campeões

Eliminado da Liga dos Campeões, após ser superado por Borussia Dortmund e PSG dentro do "grupo da morte", o Milan vai enfrentar o Rennes, da França, por uma vaga nas oitavas de final da Liga Europa. O confronto foi definido nesta segunda-feira, durante o sorteio realizado pela Uefa para formar as chaves do playoff do segundo torneio de clubes mais importante do futebol europeu. Os duelos, disputados em rodadas de ida e volta, são entre times eliminados da Liga dos Campeões e aqueles que ficaram em segundo lugar nos grupos da Liga Europa.

O sorteio foi organizado de forma que times do mesmo país não pudessem se enfrentar, portanto o Milan não poderia pegar a Roma, que ficou em segundo lugar do Grupo G da Liga Europa, perdendo a vaga direta nas oitavas para o Slavia Praga. O adversário dos romanistas, vice-campeões do torneio na edição passada, será o Feyenoord, da Holanda, equipe que derrotaram no ano passado para se tornarem campeões da Liga Conferência.

O Benfica, protagonista de uma campanha de apenas quatro pontos na primeira fase da Liga dos Campeões, desafiará o Toulouse para continuar almejando uma conquista europeia nesta temporada. Já o Sporting, desde o início na disputa da Liga Europa e segundo de seu grupo, baterá de frente com o suíço Young Boys. O Shakhtar Donetsk, que brigou até o fim pela classificação na Champions, mas acabou superado por Barcelona e Porto, vai enfrentar o Olympique de Marselha. Lens x Freiburg, Braga x Qarabag e Galatsaray x Sparta Praga são os outros duelos da primeira fase do mata-mata.

Já os times que terminaram em primeiro lugar nos grupos da Liga Europa, só vão conhecer seus adversários das oitavas de final em sorteio marcado para o dia 23 de fevereiro de 2024, após a disputa dos playoffs, que serão realizados nos dias 15 e 22 do mesmo mês. Os já classificados para as oitavas, previstas para os dias 7 e 14 de março, são West Ham, Brighton, Rangers, Atalanta, Liverpool, Villarreal, Slavia Praga e Bayer Leverkusen. A final está marcada para 22 de maio, no Aviva Stadium, em Dublin.

Confira os jogos do playoff da Liga Europa:

Feyenoord x Roma

Milan x Rennes

Lens x Freiburg

Young Boys x Sporting

Benfica x Toulouse

Braga x Qarabag

Galatasaray x Sparta Praga

Shakhtar Donetsk x Olympique de Marselha