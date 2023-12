Federação Paulista e clubes do estado das Séries A e B decidem apoiar processo eleitoral da CBF

A Federação Paulista de Futebol e seus clubes que disputam as Série A e B do Campeonato Brasileiro decidiram nesta segunda-feira, após reunião, que vão apoiar o processo eleitoral da Confederação brasileira de Futebol (CBF) a pós a Justiça determinar a saída de Ednaldo Rodrigues.

"FPF, Botafogo-SP, Corinthians, Guarani, Ituano, Mirassol, Novorizontino, Palmeiras, Ponte Preta, Red Bull Bragantino, Santos e São Paulo se reuniram nesta segunda-feira para tratar do momento do futebol brasileiro e suas perspectivas. Ficou decidido por unanimidade que caminharemos juntos em relação ao processo eleitoral da CBF, visando um projeto moderno para o futebol nacional", informou a nota assinada por todos os clubes e a FPF.

A entidade ainda anunciou que vai trabalhar pelo melhor do futebol nacional. "Paralelamente, buscando a unidade do futebol brasileiro, reafirmamos nosso desejo de união de todos, federações e clubes, e da construção de uma liga única", afirmou a entidade.

Na sexta-feira, o presidente da CBF em exercício, José Perdiz de Jesus, se reuniu com representantes de América-MG, Atlético-GO, Avaí, Ceará, CSA, Athletico-PR, Cruzeiro, Cuiabá, Fortaleza e Internacional para levar "tranquilidade e transparência", após ganhar na Justiça o direito de substituir Ednaldo Rodrigues.

O dirigente, além da mensagem de paz, assumiu o compromisso de que nenhuma atividade será paralisada, incluindo competições nacionais e regionais - Conmebol e Fifa ameaçaram clubes nacionais com punição em competições internacionais, como o Mundial de Clubes. Perdiz ainda reafirmou que sua gestão é transitória e que sempre irá atuar com ética, transparência e total imparcialidade.

O processo eleitoral "será executado com rigor, lisura e transparência", garantiu Perdiz, responsável por conduzir o pleito. Ao ganhar o apoio dos clubes paulistas, o dirigente vê cada mais perto a possibilidade de eleições pacíficas na CBF. Ainda falta o aval dos clubes do Rio, do Grêmio e do Atlético-MG, entre os gigantes.