Bernardo Silva elogia futebol brasileiro e quer City na final diante do Fluminense

Bernardo Silva sabe que pode ser um diferencial do Manchester City diante do Urawa Red Diamonds na semifinal do Mundial de Clubes, nesta terça-feira, em Jeddah, com as possível ausência de Haaland - De Bruyne já é desfalque certo. Sem esconder que o time inglês entra pressionado, o meia português elogia o futebol ,brasileiro e revela vontade de decidir o título com o Fluminense.

"Vi a final da Libertadores, pois existe uma ligação especial com o futebol brasileiro e português. Com certeza gostaria de disputar a final do Mundial de Clubes com o Fluminense por causa do quão especial o futebol brasileiro é", afirmou o jogador nesta segunda-feira.

Mesmo com o time encarando horas de voo e tendo jogado no sábado, Bernardo Silva vê o City pronto apara encarar o duro time japonês. O meia não vê motivos de desculpas para não realizar um grande jogo nesta terça-feira e descarta temor pelo cansaço.

"Não há tempo para cansaço e estamos motivados para disputar o Mundial", disse. "Quase nenhum de nós (do elenco) ganhou esse título, assim como o clube também nunca venceu, e queremos essa conquista. Mas, primeiro, temos que enfrentar o Urawa Red Diamonds", advertiu, antes de focar no Fluminense para a decisão de sexta-feira.

Sobre a possível ausência de Haaland nesta terça-feira, com problema na planta do pé, o meia disse que o elenco do Manchester City já provou ser bastante forte e que está pronto para superar o desfalque do artilheiro da temporada.

"Erling é um grande jogador para nós, não podemos negar isso. Mas a grande força do City no tempo em que estou aqui é não importar quem esteja faltando, mas sim a força do time", afirmou. "Mostraremos isso. É claro que se Erling Haaland não estiver aqui sentiremos falta dele, mas temos Júlian Álvarez."