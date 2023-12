Correção: André e Fábio apontam bom trabalho do defensivo no 1º tempo da semifinal do Mundial

A nota enviada anteriormente não continha a identificação do time de André e Fábio (Fluminense). Segue a versão corrigida:

O volante André e o goleiro Fábio apontaram o bom trabalho do setor defensivo do Fluminense na vitória sobre o Al-Ahly, por 2 a 0, na semifinal do Mundial de Clubes, em Jeddah, na Arábia Saudita. Segundo os jogadores, este desempenho foi importante principalmente no primeiro tempo quando o time tricolor chegou a ser dominado pelo adversário.

"Foi um jogo totalmente diferente, outra grama, outra bola... Jogo muito corrido, o time adversário se impõe muito fisicamente, mas depois do intervalo o time conseguiu se adaptar e entramos no jogo", disse André, em entrevista coletiva, ao lado do técnico Fernando Diniz.

"Apesar de toda dificuldade que tivemos no início, a gente se organizou e defendemos bem. Tivemos erros no começo, mas fomos bem defensivamente, foi importante manter o zero no placar", afirmou o volante.

O goleiro Fábio destacou a "a entrega e a dedicação do time na marcação, além da qualidade técnica e da intensidade para o time conseguir atingir o primeiro objetivo no Mundial que era chegar à final".

O arqueiro não quis escolher o adversário do Fluminense na decisão, que será conhecido nesta terça-feira, após o confronto entre Manchester City e Urawa Red Diamonds. "Conhecemos as duas equipes, mas hoje é um momento de alegria e descontração, amanhã (terça-feira) a gente começa a se dedicar para o adversário na final."