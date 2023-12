Vasco anuncia a saída do atacante paraguaio Sebastian Ferreira após 25 jogos e nenhum gol

O Vasco iniciou a reformulação do elenco para 2024 com uma saída. Emprestado somente até dia 31 de dezembro e sem jamais se firmar por causa do bom momento do titular Vegetti, o paraguaio Sebastian Ferreira não renovará contrato após temporada sem gols no Brasil.

"O Vasco da Gama agradece o empenho e dedicação e comunica o encerramento das atividades de Sebastian Ferreira, que não fará parte do elenco na temporada 2024. Desejamos todo sucesso ao atleta na sequência de sua carreira", oficializou o clube carioca.

Sebastian Ferreira pertence ao Houston Dynamo, dos Estados Unidos, e deve disputar a Major League Soccer na próxima temporada após passagem apagada pelo clube carioca, no qual jogou somente 25 vezes, na maioria entrando no decorrer da partida, não anotando gol e dando uma assistência.

Outro atacante que deve segui4r o mesmo caminho é Alex Teixeira, também pouco aproveitado pelo técnico Ramón Díaz. Depois de retornar como ídolo, o jogador foi parar na reserva e quase não produziu na luta contra o rebaixamento. Além disso, é considerado caro.

Com a chegada do executivo de futebol Alexandre Mattos e sob a promessa de alta cifra para a montagem de um elenco campeão, o Vasco vai apostar em jogadores jovens e promissores, que podem se destacar e ainda garantir um bom lucro ao clube em negociações futuras.