Primeiro reforço, zagueiro Rayan quer colocar Guarani em 'lugar de destaque'

Primeiro reforço do Guarani para a próxima temporada, o zagueiro Rayan, de 33 anos, chegou confiante para 2024. Apesar de reconhecer que o ano será de muitos desafios, ele garantiu comprometimento para colocar o clube paulista em "local de destaque" no cenário nacional.

"Satisfação enorme em acertar com o Guarani. Estou muito feliz e honrado em ter a oportunidade de atuar por esse time de peso e com uma grande história no futebol. O objetivo é colocar o Guarani em local de destaque, no qual condiz com toda sua história e sua torcida. Teremos um grande desafio nessa temporada, mas com comprometimento individual e da equipe, alcançaremos todos os objetivos traçados", garantiu.

Natural de Linhares (ES) e cria da base do São Caetano, Rayan tem passagem na Ponte Preta e estava no Criciúma. Também defendeu vários outros times paulistas, como Mirassol, Ferroviária, Red Bull Bragantino, São Bernardo, Santo André, São José e Rio Claro. Paraná-PR e ASA-AL também estão na lista.

O Paulistão terá início em 21 de janeiro e o Guarani está no Grupo B, ao lado da Ponte Preta, do atual campeão Palmeiras e do atual vice Água Santa. Na competição, os times não enfrentam os adversários do mesmo grupo. A estreia será contra o Corinthians, na Neo Química Arena, em São Paulo (SP).