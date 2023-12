Federação espanhola faz acordo com LaLiga e divulgará decisões do VAR em suas competições

Com objetivo de transmitir mais transparências nas decisões dos árbitros e atendendo uma reclamação dos clubes, a Real Federação de Futebol Espanhol (RFEF) entrou em acordo com LaLiga, que organiza o Campeonato Espanhol, e as decisões do árbitro em conversas com a cabine do VAR serão divulgadas um dia após as partidas das competições do país.

A decisão vem por causa das muitas reclamações de erros cometidos pela arbitragem mesmo após consulta ao VAR que estariam colocando em risco a credibilidade das competições na Espanha já faz algum tempo. Desde erro grave em jogo entre Elche e Cádiz que a arbitragem de vídeo vem recebendo críticas.

"A RFEF e a LaLiga concordaram em começar a publicar as imagens e áudio das conversas entre o árbitro de campo e o árbitro do VAR quando ocorrer uma revisão da jogada no monitor de campo, através dos operadores oficiais das competições e uma vez por dia de competição do dia que terminou", revelou a RFEF.

O projeto começará a ser utilizado no Campeonato Espanhol a partir do dia 20 de janeiro, mas já estará em funcionamento na Supertaça da Espanha entre os dias 10 e 14, quando ocorre a final.

"Esta iniciativa marca um novo cenário de colaboração e trabalho conjunto entre a RFEF e o CTA com a LaLiga, com o objetivo de proporcionar maior transparência à arbitragem no futebol profissional e às próprias competições", explicou a Federação. "Neste sentido, com a transmissão das imagens e áudios ao final de cada dia de competição (sábado, domingo e segunda-feira), a experiência dos torcedores será melhorada e será promovida uma maior compreensão das decisões de arbitragem por parte dos árbitros e telespectadores, melhorando assim as competições como um todo."

A RFEF e LaLiga prometem publicar nos próximos dias mais informações e materiais didáticos em suas redes sociais para que torcedores e a mídia entendam como funcionará essa nova dinâmica do VAR.