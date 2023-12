Guardiola admite ter 'vaga ideia' de como joga o Fluminense e pede para City dormir até a final

Após vencer o Urawa Red Diamonds, por 3 a 0 e garantir vaga na final do Mundial de Clubes, o técnico Pep Guardiola admitiu ter apenas uma "vaga ideia" de como joga o time do Fluminense, adversário se sexta-feira, às 15 horas, na decisão.

"É a escola brasileira. Jogam muito bem com a bola, se juntam muito, têm jogadores de muita qualidade: André, Ganso... Tenho uma vaga ideia. A partir de amanhã (quarta-feira), vou me concentrar no Fluminense, para ver o que temos que fazer", disse o treinador espanhol.

Guardiola revelou que vai pedir dicas para o goleiro Ederson, que trabalhou com o técnico Fernando Diniz recentemente na seleção brasileira. "Tenho aqui o Ederson, que vai me falar do Diniz, de suas ideias. Mas no fim são os jogadores que vão fazer a diferença."

O treinador do City comparou o estilo do Fluminense a de outros tims tradicionais do futebol brasileiro. "é o futebol brasileiro de muito tempo. Sempre lembro do meu pai, me dizia que os brasileiros jogam de forma bem lenta, todos juntos com a bola, passes curtos e de repente, no último momento, arrancam rapidamente. E parece que é a essência."

Até o jogo com o Fluminense, Guardiola pretende estudar o adversário e deixar seus jogadores descansados. "Nosso plano é dormir, dormir e dormir. Agora temos que descansar. Eles (Fluminense) tiveram um dia a mais (de intervalo para a final). Os jogadores sabem com é importante para o Manchester City (o título mundial). Para estar aqui é preciso fazer algo incrível, que é ganhar a Liga dos Campeões. Essa pode ser a única vez que a gente vai jogar uma final na vida. Amanhã (quarta) vou começar a assistir ao Fluminense para tentar ter uma boa performance (sexta-feira)."