Atlético de Madrid leva dois gols no fim, empata com Getafe e fica distante do topo na Espanha

O Atlético de Madrid desperdiçou dois pontos preciosos nesta terça-feira na caça aos líderes do Campeonato Espanhol. A equipe comandada por Diego Simeone vencia o Getafe por 3 a 1 até os 42 minutos da segunda etapa no Estádio Metropolitano, em Madri, mas não suportou a pressão com um jogador a menos e acabou cedendo a igualdade por 3 a 3.

O tropeço poderia ter sido ainda maior não fosse o goleiro Oblak, que fez milagre em chute forte de Oscar Rodríguez aos 53 minutos da segunda etapa. O Atlético passou enorme sufoco no fim, e poderia ter lamentado a derrota.

Com o empate, o Atlético fica na terceira colocação, com os mesmos 35 pontos do Barcelona, o quarto, a nove do líder Girona, e sete do Real Madrid após 17 jogos disputados - o duelo com o Getafe abriu a 18ª rodada, mas a equipe tem uma partida atrasada.

Foi um jogo de superação do Atlético, já que Savic foi expulso com somente 38 minutos de partida, após acúmulo de amarelos. Até aquele momento o jogo era equilibrado, mas sem gols. Antes do descanso, porém, Griezmann fez 1 a 0.

Na volta do intervalo, Borja Mayoral empatou, mas Morata recolocou os donos da casa em vantagem. Griezmann, de pênalti, ampliou para 3 a 1, o que sugeria vitória encaminhada. Contudo, os visitantes jamais desistiram e diminuíram com Oscar Rodríguez aos 42.

O Getafe continuou pressionando em busca da igualdade e acabou premiado. Aos 45, o cruzamento tocou no braço de Hermoso e após consulta ao VAR, o árbitro anotou o pênalti. Mayoral bateu com categoria e empatou. O artilheiro ainda quase virou, mas a defesa salvou. Oblak ainda fez milagre em bomba de Rodríguez.

Com gols de Pedrosa, Ocampos e Sergio Ramos, o Sevilla não tomou conhecimento do penúltimo colocado Granada, mesmo fora de casa, se afastando das últimas colocações - subiu para o 13º posto com os 3 a 0. O Valencia, em décimo, também triunfou como visitante. Canos garantiu o 1 a 0 na casa do Rayo Vallecano, em disputa direta por posição.