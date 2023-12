Palmeiras surpreende e anuncia contratação do atacante Bruno Rodrigues

O Palmeiras surpreendeu nesta terça-feira e anunciou a contratação do atacante Bruno Rodrigues, ex-Cruzeiro. O jogador de 26 anos, que estava vinculado ao Tombense, se destacou na equipe celeste, onde atuou por empréstimo, nas últimas duas temporadas e foi visto como uma oportunidade de mercado.

O contrato com Bruno Rodrigues terá validade até o fim de 2028, ou seja, cinco temporadas. O atacante começou a carreira profissional no Athletico-PR e passou por Joinville, Doxa (Chipre), Paraná, Ponte Preta, São Paulo e Famalicão (Portugal). Na temporada 2023, Bruno Rodrigues atuou em 49 partidas pelo Cruzeiro, marcando 13 gols e dando sete assistências.

"É um sentimento de muita felicidade, muita vontade de poder jogar com essa camisa e mostrar meu futebol. O Palmeiras é o atual bicampeão brasileiro e acho que todo jogador gostaria de estar aqui. Vou aproveitar ao máximo, sempre dar meu melhor e buscar ser campeão. Vários clubes me queriam, mas o Palmeiras é um gigante no futebol, ganhando muitos títulos ultimamente, e isso me fez escolher. Estou muito feliz e muito motivado", afirmou o jogador ao site do clube.

Bruno Rodrigues era apontado como provável reforço do Bahia para 2024, mas o Palmeiras se colocou no negócio e acertou a contratação. O setor de ataque sofrerá uma importante baixa no clube alviverde em julho, quando Endrick completa 18 anos e se transfere para o espanhol Real Madrid.

Além de Endrick, o Palmeiras conta no setor de ataque com Rony, Flaco López, Breno Lopes, Artur, Dudu (que ainda se recupera de grave lesão e será ausência durante o primeiro semestre), Kevin e Luís Guilherme. Há a possibilidade ainda de que dois ou três desses atletas deixem o clube nesta janela de transferências, o que fará o time alviverde insistir na busca de mais atacantes.

Bruno Rodrigues é o segundo reforço do Palmeiras para 2024. O time anunciou antes do fim da atual temporada a chegada do argentino Aníbal Moreno, que estava no Racing de Avellaneda. O novo contratado do conjunto palmeirense costuma atuar pelas beiradas do campo, principalmente no lado esquerdo, mas também é usado eventualmente como centroavante.

"Sou um jogador rápido, que gosta do um contra um. Jogo de nove também, estou aqui para ajudar o Palmeiras onde o professor Abel me pedir. Vou fazer a função, dar meu melhor e buscar ajudar meus companheiros e o clube. Já joguei com Weverton, Rony, Veiga e Breno Lopes. São pessoas sensacionais, espero que me recebam bem", disse Bruno Rodrigues.