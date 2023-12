Naoya Inoue é o príncipe no reinado de Eder Jofre na categoria dos pesos galos

Tem um boxeador japonês lembra muito o estilo do eterno Eder Jofre. Trata-se de Naoya Inoue, dono dos títulos dos supergalos da Conselho Mundial de Boxe (CMB) e da Organização Mundial de Boxe (OMB), que luta dia 26, em Tóquio, Japão, frente ao filipino Marlon Tapales. Dono dos cinturões pela Federação Internacional de Boxe (FIB) e Associação Mundial de Boxe (AMB).

Como o eterno Galo de Ouro, Inoue, de 30 anos, pega duro com ambos os punhos e sabe atacar na linha de cintura com maestria. Além disso, sabe como poucos contra-atacar.

Invicto, com 25 vitórias, 22 nocautes, o "Monstro" quer ainda subir mais duas categorias de peso para se tornar um dos maiores da história a exemplo de Eder Jofre.

Mas sua missão diante de Tapales não será fácil. O lutador asiático, de 31 anos, é canhoto e soma 37 vitórias (19 nocautes), além de três derrotas.

Quem não viu Eder Jofre em ação, acompanhe Inoue e imagine do que o brasileiro foi capaz de fazer em cima do ringue nos anos 50, 60 e 70. Eder morreu, aos 86 anos, em outubro do ano passado.