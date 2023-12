Ex-auxiliar de Mano no Corinthians, Cauan de Almeida assume comando do América-MG

Em uma entrevista coletiva realizada na manhã desta quarta-feira, o presidente Marcus Salum anunciou a contratação de Cauan de Almeida, de apenas 34 anos, como novo técnico do América-MG para a temporada 2024. Ele vinha sendo auxiliar de Mano Menezes na comissão técnica do Corinthians.

"Temos o treinador há mais de uma semana, que é o Cauan, que vai ser o treinador em 2024. Ainda não divulgamos o nome, porque ele montou a equipe técnica, mas todos estão empregados. Estamos aguardando o desligamento para apresentar a comissão toda", confirmou o dirigente.

Cauan de Almeida é velho conhecido do América, onde já foi auxiliar técnico entre 2020 e 2021. Antes, já tinha sido auxiliar e técnico da categoria sub-17. Em 2021, saiu do América para acompanhar Lisca no Vasco.

Depois ainda foi auxiliar no Internacional, atuando ao lado de Mano Menezes, que o convidou para ir para o Corinthians. Esta será sua primeira chance como técnico profissional.

Em 2024, o América terá o Campeonato Mineiro, Série B do Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Em meio à preparação, a diretoria tem o planejamento de vender a SAF.