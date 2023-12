Presidente do Corinthians mostra otimismo sobre Gabigol: 'Vamos chegar a um bom acordo'

O interesse do Corinthians por Gabigol promete evoluir nos próximos dias. Ao menos é o que indica o novo presidente da equipe alvinegra, Augusto Melo, que toma posse no dia 2 de janeiro. Em entrevista ao SporTV, o mandatário comentou a situação da negociação do acordo com o atacante do Flamengo.

"Gabigol é um grande jogador, interessa a qualquer clube e tem nossas características. Queremos sentar com o pessoal do Flamengo. Seria muito bom o Gabigol respirar novos ares. Vamos chegar a um bom acordo, se Deus quiser", afirmou Melo.

Gabigol não tem sido muito aproveitado pelo técnico Tite e viveu uma de suas temporadas mais irregulares no comando do ataque do Flamengo. Ele perdeu a titularidade para Pedro e ficou no banco de reservas na reta final do Brasileirão.

"Por enquanto é uma amizade, uma amizade muito bacana. É um grande jogador, um ídolo por onde passou e seria muito interessante ele poder estar nos ajudando em 2024. Eu costumo sempre dizer que o Gabigol é um jogador de personalidade, de qualidade, ele tem a cara do Corinthians", completou Melo.

Melo promete fazer uma grande reformulação no elenco do Corinthians para 2024, atendendo pedidos de Mano Menezes e o anseio da torcida de ver um novo time em campo, que se empenhe em lutar por títulos e não para fugir do rebaixamento.