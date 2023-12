Nottingham Forest contrata o técnico português Nuno Espírito Santo para se salvar no Inglês

Primeira equipe fora da zona de rebaixamento do Campeonato Inglês, o Nottingham Forest optou por trocar de treinador e anunciou um nome acostumado a se dar bem na competição: o português Nuno Espírito Santo, com passagens por Wolverhampton e Tottenham, assumiu a equipe nesta quarta-feira, na vaga de Steve Cooper, com a missão de salvá-la do rebaixamento.

"O Nottingham Forest confirma a nomeação de Nuno Espírito Santo como treinador principal da equipe. Nuno chega ao clube com um contrato de dois anos e meio e comanda seu primeiro jogo no sábado, diante do Bournemouth, no The City Ground", anunciou o clube.

O clube frisou a "grande experiência" do treinador de 49 anos. O Nottingham frisou os mais de 460 jogos dirigidos pelo português, incluindo passagens no Campeonato Inglês, Espanhol, Liga dos Campeões e Liga Europa.

Depois de iniciar a carreira no Rio Ave, Nuno Espírito Santos fez bom trabalho com o Valencia na Espanha, terminando na quarta posição e indo à Liga dos Campeões. Passou pelo Porto até chegar na Inglaterra, em 2017.

Ele conduziu a equipe espanhola à Liga dos Campeões com um quarto lugar na La Liga em 2014/15, antes de passar um ano no comando do Porto, onde venceu 27 de seus 49 jogos no comando. Subiu com o Wolverhampton e somou dois sétimo lugares no Inglês. Passou pelo Tottenham antes de ir ao Al-Ittihad, da Arábia Saudita, de onde saiu após se desentender com Benzema.

Nuno comandou seu primeiro treino no clube e elogiou o grupo após o primeiro contato. "O que descobri foi um bom ambiente em torno deles. Acho que os jogadores estão engajados e agora temos que nos comprometer juntos para melhorar as coisas e isso começa no sábado", disse o treinador, confiante. "O que vi hoje realmente me dá a garantia de que estamos no bom caminho em termos de união."