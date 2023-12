Endrick e John Kennedy são novidades entre 23 convocados por Ramón Menezes para o Pré-Olímpico

O técnico Ramón Menezes anunciou nesta quinta-feira os 23 convocados para tentar levar o Brasil à Paris-2024. O palmeirense Endrick e John Kennedy, do Fluminense, foram as grandes novidades da lista para a disputa do Pré-Olímpico que será disputada na Venezuela, entre 20 de janeiro e 11 de fevereiro. A outra novidade é Luan Cândido, do Red Bull Bragantino.

Desde quem assumiu a seleção sub-23, no começo do ano, Ramón Menezes gostaria de contar com o astro palmeirense, negociado para o Real Madrid, mas que só se apresenta no meio de 2024. Mas sempre esbarrava nos pedidos de liberação do clube.

Resta saber se desta vez o treinador conseguirá contar com o jogador. Endrick desfalcaria o Palmeiras na largada da próxima temporada, perdendo a decisão da Supercopa do Brasil, diante do São Paulo, agendada para 3 de fevereiro.

Já John Kennedy, que disputa a final do Mundial de Clubes nesta sexta-feira diante do Manchester City, na Arábia Saudita, teria as férias abreviadas, já que a apresentação está agendada para o dia 8 de janeiro. A seleção brasileira fará a preparação na Granja Comary, em Teresópolis, até o dia 16 de janeiro.

A viagem para a Venezuela ocorre no dia 17, apesar de a estreia brasileira estar agendada somente para a segunda rodada, dia 23, contra a Bolívia. Depois o Brasil encara a Colômbia, dia 26 e o Equador, dia 29. Fecha a fase de grupos no 1º dia de fevereiro, contra os venezuelanos.

"Um orgulho, uma satisfação fazer mais uma convocação. Essa é para o Pré-Olímpico da Venezuela e mostra muito do que foi o trabalho, com responsabilidade grande para que o Brasil voltasse a ganhar um Sul-Americano, fazer com que disputasse novamente o Mundial. Antes da nossa chegada, o Brasil não se fazia presente há duas edições e novamente voltou a disputar os Pan-Americanos. Foi fruto do trabalho e essa convocação mostra muito do nosso trabalho", enfatizou Ramón Menezes.

Dos 23 convocados, 20 já estiveram com o técnico. Foram chamados 14 jogadores que atuam no Brasil após 80 nomes observados. Ramón Menezes não falou especificamente de Endrick, mas disse que as três novidades "estão acostumadas com a seleção."

Agradecimento a todos os atletas e ao apoio, staff, comissão técnica e principalmente atletas que foram importantes em todas as conquistas. Eles são os protagonistas. É uma geração muito promissora.

Disputamos três competições em 2023 com conquistas no Pan e no Sul-Americano. Observamos 80 atletas para fechar nos 23 e 20 deles já estiveram aqui. A preparação será curta, enquanto nossos futuros adversários já estão trabalhando, por isso trazer 20 que já conhecem o trabalho, 19 que foram campeões conosco, é importante. São apenas três novidades, mas com histórico."

CONFIRA OS 23 CONVOCADOS:

Goleiros - Mikael (Atlético-PR), Andrew (Gil Vicente) e Matheus Donelli (Corinthians).

Laterais - Vinicius Tobias (Real Madrid), Matheus Dias (Internacional), Luan Cândido (Red Bull Bragantino) e Patrick (São Paulo)

Zagueiros - Kaiky Fernandes (Almería), Arthur Chaves (Acadêmico de Viseu), Robert Renan (Zenit) e Michel (Palmeiras).

meio-campistas - Andrey Santos (Nottingham Forest), Marlon Gomes (Vasco), Alexsander (Fluminense), Ronald (Grêmio), Gabriel Pirani (DC United) e Danilo (Nottingham Forest)

Atacantes - Marquinhos (Nantes), Giovane (Corinthians), Endrick (Palmeiras), John Kennedy (Fluminense), Gabriel Pec (Vasco) e Guilherme Biro (Corinthians).