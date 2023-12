Presidente tranquiliza torcedores e garante que reforços 'estão chegando' na Ponte Preta

Ainda sem anunciar reforços para a temporada de 2024, no qual retorna a elite do Campeonato Paulista, e perdendo algumas peças importantes, o presidente Marco Antônio Eberlin 'pediu calma aos torcedores', avisou que alguns jogadores já foram contratados e que, em breve, serão oficializados.

"Estamos com cinco jogadores contratados, mas eles ainda só não foram oficializados. É um lateral-direito, um zagueiro, um volante e dois atacantes. São novos jogadores que estão chegando no elenco", assegurou Eberlin.

Alguns nomes já são conhecidos, como Alex Silva (lateral-direito), Nilson Júnior (zagueiro), Emerson Santos (volante), Fábio Lima e Iago (atacantes). Outro assunto abordado foi o planejamento financeiro do clube para 2024, após apuros na atual temporada. O presidente avisou que gastos serão cortados para colocar 'a casa em ordem'.

"Vamos reduzir gastos em todos os setores. A Ponte Preta precisa chegar ao ano de 2024 não com dois salários em atraso como cheguei aqui, mas queremos deixar a casa em ordem. Isso só vai acontecer reduzindo gastos e isso, consequentemente, vai deixar a equipe mais fraca. Estou conversando com o João Brigatti e estamos buscando nomes que estejam ao nosso alcance e que seja do nosso perfil, mas dentro de uma realidade menor", completou.

Dentro de campo, a Ponte Preta estará no Grupo B do Paulistão, ao lado do atual campeão Palmeiras, do atual vice Água Santa e do arquirrival Guarani. A estreia será contra o Mirassol, em casa, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, em duelo agendado para o dia 21 de janeiro.