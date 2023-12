Vasco anuncia a saída de Alex Teixeira e a renovação de contrato do zagueiro Maicon

O Vasco oficializou nesta quinta-feira a quarta saída do elenco que brigou até a última rodada do Brasileirão contra o rebaixamento. Como era esperado por causa dos altos vencimentos e do pouco aproveitamento com o técnico Ramón Díaz, o atacante Alex Teixeira não terá o vínculo renovado.

"Obrigado, cria!", anunciou o clube, com vídeo mostrando Alex Teixeira no começo da carreira e com lances decisivos do jogador, que saiu para a Europa, voltou na reta final de 2022 e esperava ajudar bem mais.

Antes de Alex Teixeira, outro atacante também já havia se despedido: o paraguaio Sebastián Ferreira, o primeiro comunicado que não ficaria, além do lateral-direito Gabriel Dias e o zagueiro Robson.

Mas o dia foi de notícia boa para o torcedor também. O clube garantiu o zagueiro Maicon por mais uma temporada ao lado do chileno Medel na defesa. Depois de chegar na reserva, O defensor terminou o ano em alta pela luta apresentada em campo.

"O Vasco da Gama acertou a renovação de contrato com o zagueiro Maicon por mais uma temporada. O jogador, que terminou o ano de 2023 como titular do técnico Ramón Díaz, e foi importante na arrancada vascaína no segundo turno do Campeonato Brasileiro, teve seu vínculo ampliado até dezembro de 2024", anunciou o clube.

"Fala família vascaína, tudo bem? Estou aqui invadindo as redes sociais do Vasco. Gostaria de dizer que 2023 foi um ano muito especial na minha carreira, representar um clube tão importante como o Vasco e gostaria de contar um negócio para vocês: em 2024 estaremos juntos novamente e conto com o apoio de vocês."