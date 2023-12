Fortaleza anuncia renovação com Pedro Rocha: 'Em 2024 vai jogar em seu melhor nível'

Grande responsável por arrancada do Fortaleza no Brasileirão de 2022, Pedro Rocha imaginava brilhar na atual temporada, mas acabou afastado por longo tempo após grave lesão. Satisfeito com o atacante, o clube anunciou nesta quinta-feira a renovação de contrato por mais um ano.

"O Fortaleza Esporte Clube comunica a renovação do atacante Pedro Rocha até 31 de dezembro de 2024 com opção de renovação de mais um ano. O antigo contrato com o atleta era válido até o fim de 2023", anunciou o clube, vice-campeão da Copa sul-americana.

Pedro Rocha tem muita moral no Fortaleza e é considerado um jogador diferenciado. Recuperado, o clube acredita que ele pode dar muitas alegrias à torcida fazendo a pré-temporada e começando o ano em igual estágio dos companheiros.

"Atleta que chegou no meio de 2022 e foi muito importante naquele ano na nossa recuperação na Série A, terminou como titular. Iniciou o ano de 2023 como titular, mas veio a lesão, tratou durante o ano inteiro e voltou agora na reta final. É um atleta de grande currículo com passagem em grandes clubes, um extremo muito técnico com gol, drible e assistências. Acredito que em 2024, ele vai conseguir voltar ao seu melhor nível igual quando chegou aqui, e nos ajudar durante a temporada", disse o CEO do Fortaleza, Marcelo Paz.

O presidente Alex Santiago endossa as palavras de Paz. "(Pedro Rocha) Chegou em um momento em que o clube precisava muito da performance dele para poder conseguir reagir ao Campeonato Brasileiro. Pedro se mostrou importante no segundo turno com gols e assistências, criou um bom número de participações em gols", ressaltou. "Foi determinante para o Fortaleza concluir aquela temporada para mais uma Libertadores da América", disse.

A aposta é que possa continuar atuando em alto nível. "Em 2023, ele teve dificuldades, uma lesão logo no começo do ano e isso impediu de desempenhar seu futebol, mas já voltou no final da temporada. Está se condicionando fisicamente, mesmo nas férias, no Pici, comprometido em fazer uma grande temporada em 2024", salientou o presidente. "É um atleta que nós confiamos muito, ele tem o espírito do Fortaleza, um atleta comprometido e profissional. Temos muito alegria de renovar com ele e dar sequência a trajetória dele aqui."