Suárez assina contrato com o Inter Miami por duas temporadas, diz jornal espanhol

O uruguaio Luis Suárez assinou contrato com o Inter Miami e vai voltar a jogar ao lado do argentino Lionel Messi, com quem teve grande desempenho no Barcelona. A informação é do jornal espanhol 'Marca', que aponta para um compromisso de dois anos do atleta com o clube dos Estados Unidos.

Além de Messi, Suárez vai se reencontrar com Sergio Busquets e Jordi Alba, também seus companheiros em época de muitas conquistas pela equipe catalã, pela qual atuou de 2014 a 2020.

Em 2023, Suárez jogou pelo Grêmio, equipe na qual disputou 54 jogos na temporada e marcou 29 gols, sendo um dos destaques do time vice-campeão nacional.

Os valores do contrato de Suárez com o Inter Miami não são divulgados, mas se sabe que são superiores ao teto da equipe. O uruguaio entrou no elenco em substituição ao venezuelano Josef Martínez.

Suárez deverá fazer sua estreia oficial em 21 de fevereiro, na abertura da Major League Soccer (MLS), no confronto com o Real Salt Lake. Mas o jogador, que atuou também por Ajax, Liverpool e Atlético de Madrid, poderá vestir a camisa do Inter Miami pela primeira vez nos amistosos previstos contra Al-Hilal e Al-Nassr, na Arábia Saudita, mês que vem.