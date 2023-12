Juventude renova com meia Nenê, de 42 anos, e Carpini garante permanência para temporada 2024

O Juventude garantiu a permanência do veterano Nenê, um dos destaques na campanha do acesso na Série B, por mais um temporada. Com 42 anos, o jogador adia a aposentadoria, ao mesmo tempo que o técnico Thiago Carpini, cotado no Cruzeiro, vai às redes sociais para garantir novamente a permanência no clube em 2024.

Nenê terá um aumento salarial para continuar no Juventude. O atleta tinha decidido se aposentar, mas acabou convencido em jogar por mais um ano, muito por poder disputar novamente a elite do futebol brasileiro.

Com passagens por grandes clubes do futebol brasileiro, como Santos e Vasco, Nenê chegou ao Juventude em 2023, fez 39 jogos, marcou sete gols e deu sete assistências. Ele será mais uma vez um dos líderes da equipe na próxima temporada.

CARPINI FICA

Após recusar a oferta do Santos, Thiago Carpini chegou a ser cotado no Cruzeiro, antes de Nicolás Larcamón ser oficializado como novo treinador. A sondagem fez o comandante novamente se pronunciar sobre sua permanência no Juventude em 2024.

"O ano de 2023 foi repleto de grandes desafios. Sem dúvida, dar andamento ao projeto do Juventude foi o maior de todos. Desde o primeiro momento, me identifiquei com a torcida, a cidade e os valores do clube. Sabia da responsabilidade de reconduzir essa agremiação vencedora novamente à elite do nosso futebol", afirmou nas redes sociais.

"Com muito trabalho, atingimos os nossos objetivos. Feito que me deixou orgulhoso, mas ciente que o Juventude não havia terminado. Portanto, mesmo recebendo algumas sondagens e propostas, optei por dar continuidade ao meu trabalho no lugar onde sou feliz. Tenho um plano grandioso para executar, e 2024 ainda trará muitas vitórias e alegrias", disse o treinador.