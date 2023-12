Morre aos 79 anos, Dimas Filgueiras, o Soldado Alvinegro, maior ídolo do Ceará

Dimas Filgueiras Filho, o Soldado Alvinegro, que foi jogador, técnico, dirigente e é ídolo do Ceará, morreu nesta sexta-feira aos 79 anos após falência múltipla dos órgãos.

Carioca, Dimas chegou em 1972 ao Ceará, onde atuou dentro e fora dos campos em 647 partidas oficiais, e teve participação direta em 13 títulos.

Como jogador, o ex-lateral defendeu o Ceará em 133 jogos, vencendo 67 partidas e empatando 32 vezes, marcando 2 gols com a camisa alvinegra. Conquistou o bicampeonato estadual em 1975 e 1976.

À beira do campo, como técnico, Dimas Filgueiras comandou o Ceará em 514 jogos, vencendo 250 partidas e empatando 156. Foi campeão cearense em 1989, 1996 e 2002, além de fazer parte das campanhas nos títulos de 1990, 1992, 1993, 1998, 1999, 2011, 2012 e 2013.

Dimas também foi o treinador na campanha histórica da Copa do Brasil em 1994, na melhor participação do clube na competição, quando ficou com o vice-campeonato. Com isso, o clube se classificou para sua primeira competição internacional, a Copa Conmebol, em 1995.

Ele também comandou o Ceará no Campeonato Brasileiro de 2010. Na elite do futebol brasileiro, Dimas comandou o time em 18 jogos. O Ceará garantiu vaga na Copa Sul-Americana de 2011. O Soldado Alvinegro se aposentou em 2018.

O Ceará decretou luto oficial de dez dias. "É impossível pensar no Ceará e não pensar em Dimas Filgueiras", afirmou o presidente do Ceará, João Paulo Silva.

"Um gigante e grande alvinegro, que dedicou muitos anos da sua vida em sempre fazer o melhor pelo Ceará. Lembrando do nosso hino, Tua Glória é Lutar, o Dimas incorporou isso no DNA dele e fez isso com muita benfeitoria. O Dimas merece todas as nossas homenagens possíveis", completou o dirigente.

Em abril deste ano, Dimas Filgueiras foi homenageado com o lançamento do plano de sócio-torcedor intitulado Soldado Alvinegro, destinado aos ex-atletas que defenderam o Ceará. Dimas deixa mulher, quatro filhos e quatro netos.