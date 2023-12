Lesão muscular tira Lautaro Martinez dos últimos jogos da Internazionale em 2023

O atacante argentino Lautaro Martinez, da Internazionale, foi submetido a exames médicos nesta sexta-feira que mostraram uma distensão muscular no adutor da perna esquerda. O jogador deve ser reavaliado nos próximos dias para definir o tempo de recuperação.

Com isso, o artilheiro do Campeonato Italiano deve perder os dois últimos jogos do time em 2023. Neste sábado, o time dirigido por Simone Inzaghi recebe o Lecce pela 17ª rodada do Italiano. O líder do campeonato fecha o ano contra o Genoa na sexta (29).

"Depois de 89 partidas consecutivas, infelizmente sou forçado a parar e por isso lamento não poder ajudar meus companheiros amanhã", afirmou o artilheiro do Italiano, com 15 gols em 16 rodadas, nas redes sociais. "Vou descansar alguns dias para me recuperar e retornar o mais rápido possível."

O atacante também comentou a eliminação da Inter na Copa da Itália, na quarta. Ele desperdiçou um pênalti aos 20 minutos do segundo tempo contra o Bologna e, mesmo jogando no San Siro, o time perdeu por 2 a 1 na prorrogação, após 0 a 0 no tempo regulamentar.

"Lamento muito a forma como foi o jogo de quarta à noite", afirmou Lautaro, que mancava em campo e foi substituído. "Agora foco total nos outros objetivos restantes."

A Inter buscava o terceiro título seguido na competição. No Italiano, a Inter lidera com quatro pontos de vantagem sobre a Juventus, segunda colocada. Na Liga dos Campeões, os italianos enfrentam o Atlético de Madri pelas oitavas de final. O jogo de ida acontece dia 20 de fevereiro no San Siro, e a partida de volta será em 13 de março, na Espanha.