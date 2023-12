Experiente goleiro Danilo Fernandes renova com o Bahia até dezembro de 2024

O Bahia continuará bem servido entre as traves no próximo ano. Além do titular Marcos Felipe, o clube garantiu a permanência de Danilo Fernandes por mais um ano. Nesta sexta-feira, a diretoria baiana oficializou a renovação de contrato do veterano.

"O Bahia anuncia a renovação contratual do goleiro Danilo Fernandes até o fim da temporada de 2024. Danilo chegou em 2021 emprestado pelo Internacional, mas depois foi contratado em definitivo", anunciou o Bahia, que fez questão de frisar seu bom trabalho em salvador.

"Na Série B de 2022, foi titular durante 36 partidas e um dos principais destaques da equipe. Ao todo, Danilo defendeu o Bahia em 54 oportunidades. Em três temporadas pelo Esquadrão, ele conquistou um título de Campeonato Baiano (2023) e um Acesso (Série B, 2022)."

Aos 34 anos, Danilo Fernandes espera ganhar mais chances na próxima temporada após sofrer com algumas lesões. A revelação corintiana sempre faz questão de dizer que está "em casa" em Salvador e espera mostrar seu valor em campo.

O técnico Rogério Ceni, também goleiro quando jogador, pode fazer um rodízio na posição no começo da temporada, desta forma pediu a renovação de Danilo Fernandes. O Bahia quer estar preparado para a maratona de jogos de 2024, ano no qual abre o Estadual dia 17 de janeiro e ainda terá Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Brasileirão.