Stephen Curry vence 'duelo' com Jordan Pole e Warriors engatam 4ª vitória seguida na NBA

Na partida que teve o reencontro de Jordan Poole com seu ex-time, Stephen Curry fez a diferença em quadra e comandou a vitória do Golden State Warriors sobre o Washington Wizards por 129 a 118 na madrugada deste sábado, pela rodada da NBA. O armador converteu oito cestas de três e fechou a partida com 30 pontos e sete assistências. O resultado marca o quarto triunfo seguido da franquia na competição.

"Fizemos mais uma grande partida e conseguimos superar um grande adversário com o apoio da nossa torcida. Esse resultado é muito importante para aumentar a confiança da equipe no campeonato", afirmou Curry.

Negociado com o Wizard na troca com Chris Paul, Poole foi cumprimentado por vários de seus ex-companheiros e funcionários dos Warriors antes de a partida ter início. No jogo, foi dele a primeira cesta convertida. No entanto, quem acabou como protagonista do espetáculo foi Curry, que confirmou o seu bom momento no torneio com uma bela atuação.

Após um início equilibrado, o armador dos Warriors começou a se destacar no segundo quarto, quando fez três cestas seguidas de três pontos. Mas foi a partir da segunda metade do duelo que Curry foi efetivo nos arremessos ajudando o time da casa abrir 18 pontos. Depois, foi só administrar a vantagem para garantir o triunfo diante de seus torcedores.

Apesar de ter sido superado no duelo particular com Curry, Poole foi o grande nome dos Wizards. Ele anotou 25 pontos e tentou liderar uma reação contra o seu ex-time, mas a equipe não conseguiu conter o bom volume de jogo dos mandantes.

Quem também foi destaque na madrugada deste sábado pela rodada da NBA foi Domantas Sabonis. Ele emplacou um "triple-double" ao fazer 28 pontos, dar 12 assistências e ainda conseguir 11 rebotes na vitória de 120 a 105 do Sacramento Kings sobre o Phoenix Suns.

O ponto determinante para o bom resultado foi o terceiro quarto, quando os Kings acertaram seus primeiros 11 arremessos. Desestabilizado, o Phoenix Suns ainda contou com 28 pontos anotados por Kevin Durant, o que não foi suficiente para evitar mais um revés no torneio.

A rodada apresentou ainda mais quatro confrontos. Jogando em casa, o Philadelphia 76ers contou com a boa atuação do trio formado por Joel Embiid, Tobias Harris e Tyrese Maxey para derrotar o Toronto Raptors por 121 a 111 e levar o time à oitava vitória nos últimos dez jogos.

Já o Denver Nuggets visitou o Brooklyn Nets e bateu o rival por 122 a 117. Jogando em casa, o Miami Heat fez valer o mando de quadra e superou o Atlanta Hawks por 122 a 113. Diante de um Dallas Mavericks recheado de desfalques, o Houston Rockets não encontrou problemas para vencer o confronto por 122 a 96.

Confira os resultados da noite desta sexta-feira:

Philadelphia 76ers 121 x 111 Toronto Raptors

Brooklyn Nets 117 x 122 Denver Nuggets

Miami Heat 122 x 113 Atlanta Hawks

Houston Rockets 122 x 96 Dallas Mavericks

Golden State Warriors 129 x 118 Washington Wizards

Sacramento Kings 120 x 105 Phoenix Suns

Acompanhe os jogos deste sábado:

New York Knews x Milwaukee Bucks

Los Angeles Clippers x Boston Celtics

Charlotte Hornets x Denver Nuggets

Indiana Pacers x Orlando Magic

New Orleans Pelicans x Houston Rockets

Atlanta Hawks x Memphis Grizzlies

Brooklyn Nets x Detroit Pistons

Toronto Raptors x Utah Jazz

Chicago Bulls x Cleveland Cavaliers

Oklahoma City Thunder x Los Angeles Lakers

Dallas Mavericks x San Antonio Spurs

Golden State Warriors x Portland Trail Blazers

Sacramento Kings x Minnesota Timberwolves