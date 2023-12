Evento de boxe na Arábia Saudita reúne 7 lutas de pesos pesados e distribui US$ 1 bilhão

Sete lutas com vários dos melhores pesos pesados da atualidade e mais uma disputa de título mundial dos meio-pesados. Estas são as atrações do "Day of Reckoning" (Dia do Ajuste de Contas, em inglês), no próximo sábado (dia 23), em Riad, na Arábia Saudita, um dos maiores eventos da história do boxe.

Segundo a imprensa norte-americana e inglesa, Turki Alalshikh, presidente da Autoridade Geral de Entretenimento, investiu cerca de US$ 1 bilhão para realizar a programação, incluindo bolsa para os 16 lutadores, além de passagens em jatos particulares, convite de uma centena de celebridades, joias como presentes, festas, jantares e até abertura de lojas e academias com os nomes dos atletas.

Em 28 de outubro, quando Tyson Fury, campeão mundial pelo Conselho Mundial de Boxe, lutou com Francis Ngannou, astro do MMA, Mike Tyson foi um dos convidados e ganhou uma academia de boxe de luxo, com todos os equipamentos de primeira geração.

Relógios foram distribuídos para as personalidades, que puderam levar familiares e ficaram hospedados em hotéis cinco estrelas com todos os gastos pagos pela organização.

Os valores gastos são mantidos em sigilo, mas o britânico Anthony Joshua e o norte-americano Deontay Wilder, ex-campeões mundiais da categoria dos pesos pesados, deverão embolsar só de bolsa em torno de US$ 75 milhões cada. O valor poderá duplicar com os vários 'gracejos' apresentados pelos organizadores árabes.

Em caso de vitória de ambos, Joshua e Wilder já têm luta marcada para 9 de março, também em Riad, quando farão uma eliminatória pelo título mundial unificado para se saber quem vai enfrentar o vencedor entre o britânico Tyson Fury e o ucraniano Oleksandr Usyk, duelo marcado para 17 de fevereiro, mais uma vez na capital saudita.

Neste sábado, Joshua (26 vitórias e três derrotas) vai encarar o canhoto sueco Otto Wallin (26-1), enquanto Wilder (43-2-1 empate) terá pela frente o neozelandês Joseph Parker (33-3).

Os outros cinco combates entre pesados vão reunir: Daniel Dubois x Jarell Miller, Jai Opetaia x Ellis Zorro, Filip Hrgovic x Mark DeMori, Arslanbek Makhmudov x Agit Kabayel e Frank Sanchez x Junior Fa. Completa a noitada, o confronto entre Dmitry Bivol e Lyndon Arthur, pelo cinturão dos meio-pesados da Associação Mundial de Boxe.

O investimento árabe no esporte não é exclusivo ao boxe. O futebol já tem em Cristiano Ronaldo o seu carro-chefe. O português, inclusive, é esperado para este sábado no "Day of Reckoning".

A Arábia Saudita teve este ano uma das etapas da Fórmula 1 e o país disputada levar grandes torneios masculino e feminino de tênis já em 2024.