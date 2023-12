Roma derrota Napoli no Italiano em duelo com 12 cartões amarelos e dois vermelhos

Em um jogo fraco tecnicamente, mas muito disputado, a Roma venceu o Napoli, por 2 a 0, neste sábado, no Estádio Olímpico, em duelo válido pela 17ª rodada do Campeonato Italiano.

Com o resultado, o time do técnico José Mourinho alcançou os 28 pontos, na sexta colocação, superando os napolitanos, que seguem com 27, em sétimo. A liderança é Ada Internazionale, com 44 po ntos, seguida pela Juventus, que soma 40.

O jogo foi muito disputado no primeiro tempo. Em muitos lances os jogadores passaram do limite, o que fez o jovem árbitro Andrea Colombo distribuir oito cartões amarelos, 'presenteando' até mesmo os dois treinadores por causa do excesso de reclamação.

O jogo mais 'brigado' favoreceu o time menos técnico da Roma, que teve as melhores oportunidades para marcar nos primeiros 45 minutos. Ambas com Bove. A primeira o atacante acertou o travessão e na segunda parou na boa defesa de Alex Meret.

O Napoli só foi ameaçar Rui Patricio aos 40 minutos. Após bola levantada na área, Osimhen, de contrato renovado, tentou a bicicleta e a bola passou pela pequena área romana com grande perigo.

O segundo tempo começou com os times na tentativa de jogar mais futebol, mas a recaída veio antes dos dez minutos. Fora mais seis cartões amarelos e dois vermelhos, ambos para o Napoli (Politano e Osimhen).

Mais organizada, a Roma conseguiu abrir o placar aos 31 minutos, com bela virada dentro da área de Pellegrini. Lukaku quase 2 a 0, mas parou na bela defesa de Alex Meret.

Mas o atacante belga não desistiu e fez o segundo gol romano, aos 50 minutos, após um belo contra-ataque. Detalhe: o Napoli estava com oito jogadores em campo porque o zagueiro brasileiro Natan estava fora de campo, sendo atendido por causa de uma lesão no ombro.