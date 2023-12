Veja quem os clubes brasileiros já contrataram para 2024

Com o fim da temporada brasileira, os clubes já procuram reforços para 2024. O mercado da bola movimenta-se com chegadas e retorno de jogadores. Veja com quem seu time já tem acerto para o próximo ano.

Corinthians

Raul Gustavo (zagueiro) - retorna de empréstimo do Bahia

Hugo (lateral-esquerdo)

Raniele (volante)

Palmeiras

Bruno Rodrigues (atacante)

Aníbal Moreno (volante)

São Paulo

Nikão (meio-campista) - retorna de empréstimo do Cruzeiro

Damián Bobadilla (meio-campista)

Erick (atacante)

Luiz Gustavo (volante)

Santos

Fábio Carille (técnico)

FLUMINENSE

Calegari (lateral-direito) - retorna de empréstimo do Los Angeles Galaxy

Antônio Carlos (zagueiro) - retorna de empréstimo do Orlando City

CRUZEIRO

Rafa Silva (atacante)

Nicolás Larcamón (técnico)

Zé Ivaldo (zagueiro)

GRÊMIO

Soteldo (meio-campista)

Dodi (volante)