LeBron faz 40 pontos, os Lakers voltam a vencer e encerram sequência de 4 derrotas na NBA

"Este foi um dos primeiros jogos na temporada em que tínhamos de vencer, ou vencer." Foi dessa maneira que LeBron James, destaque da vitória do Los Angeles Lakers sobre o Oklahoma City Thunder por 129 a 120, na madrugada deste domingo, pela NBA, definiu o resultado conquistado na casa do adversário.

E de fato, a situação andava tensa. O time vinha de quatro derrotas consecutivas e o veterano jogador, que completa 39 anos na semana que vem, comentou sobre o comportamento da equipe.

"Hoje estávamos desesperados para vencer e os momentos de desespero

exigem medidas desesperadas", afirmou LeBron James em entrevista à emissora Espectro SportsNet.

Apesar de jogar sob forte pressão, os californianos deram a resposta em quadra. Inspirado e "desesperado" para dar um chute na crise que tomou conta da franquia, ele liderou seus companheiros e anotou 40 pontos.

Na partida, o astro converteu 13 de 20 arremessos. Mas sua atuação não se resumiu a isso. Participativo, ainda pegou sete rebotes e também trabalhou como articulador, servindo os companheiros com sete assistências.

Pelo lado do Oklahoma, que teve de amargar um revés diante da sua torcida, o destaque ficou por conta de Shai Gilgeous-Alexander. Ele tentou comandar uma reação no final, anotou 34 pontos e fez sete assistências. No entanto, a disposição do rival em defender o resultado acabou prevalecendo com o triunfo dos Lakers.

Em uma rodada cheia, o Minnesota Timberwolves também conseguiu uma vitória importante. O triunfo de 110 a 98 diante do Sacramento Kings, na casa do adversário, coloca a equipe na liderança da Conferência Oeste.

Anthony Edwards, com 34 pontos e dez assistências, e Rudy Gobert, que fez 21 pontos e pegou 17 rebotes, foram fundamentais para controlar a partida nos momentos de maior equilíbrio do confronto.

"Sabíamos da intensidade deles, por isso a nossa preocupação em impor o nosso ritmo para encaixar o nosso jogo e ter um bom aproveitamento tanto nos arremessos como também na marcação e na armação ofensiva", comentou Edwards.

O Memphis Grizzlies também teve o que comemorar. Embalado pelo "efeito Morant", a equipe obteve a terceira vitória em três jogos desde o retorno de Ja Morant. O armador ditou o ritmo do triunfo de 125 a 119 sobre o Atlanta Hawks com uma bela atuação.

Autor de 30 pontos e 11 assistências, o armador ainda pegou seis rebotes e foi fundamental para controlar o ímpeto do rival. "O time todo ganha confiança com as vitórias e agora temos que manter essa disposição para nos recuperar na competição", afirmou o jogador de 24 anos. Cestinha do confronto, com 37 pontos, Desmond Bane também foi outro ponto de desequilíbrio no duelo com os Hawks.

Confira os resultados da noite deste sábado:

New York Knicks 111 x 130 Milwaukee Bucks

Los Angeles Clippers 108 145 x Boston Celtics

Charlotte Hornets 95 x 102 Denver Nuggets

Indiana Pacers 110 x 117 Orlando Magic

New Orleans Pelicans 104 x 106 Houston Rockets

Atlanta Hawks 119 x 125 Memphis Grizzlies

Brooklyn Nets 126 x 115 Detroit Pistons

Toronto Raptors 119 x 126 Utah Jazz

Chicago Bulls 95 x 109 Cleveland Cavaliers

Oklahoma City Thunder 120 x 129 Los Angeles Lakers

Dallas Mavericks 144 x 119 San Antonio Spurs

Golden State Warriors 126 x 106 Portland Trail Blazers

Sacramento Kings 98 x 110 Minnesota Timberwolves

Acompanhe os jogos desta segunda:

New York Knicks x Milwaukee Bucks

Denver Nuggets x Golden State Warriors

Los Angeles Lakers x Boston Celtics

Miami Heat x Philadelphia 76ers

Phoenix Suns x Dallas Mavericks