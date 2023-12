Em ano de Série B, Santos valoriza torcida em mensagem de Natal: 'Vamos sair dessa'

O ano de 2023 ainda não acabou, mas o Santos, que disputará pela primeira vez na sua história o Campeonato Brasileiro da Série B, já iniciou os trabalhos para o ano que vem. A nova gestão, encabeçada pelo recém-eleito presidente Marcelo Teixeira, centrou o seu foco na torcida e postou, em suas redes sociais, uma mensagem de final de ano.

A ação visa fortalecer ainda mais o elo entre os torcedores. O vídeo começa com uma imagem aérea da Vila Belmiro e, na sequência, exibe imagens dos fãs santistas se dirigindo ao estádio com bandeiras e camisas do clube, torcendo pelo time nas dependências do estádio e também vídeos de pais com filhos externando a paixão pelo clube.

A mensagem dá destaque ao período natalino. Durante a exibição, que tem a duração de um minuto, aparece, de forma pausada, a seguinte citação: "NATAL É... SOLIDARIEDADE UNIÃO FAMÍLIA ESPERANÇA FELIZ NATAL, NAÇÃO SANTISTA."

E de fato, a torcida foi um capítulo à parte na campanha que culminou com o inédito rebaixamento santista. Apesar das atuações ruins, a torcida marcou presença e apoiou o time até a última rodada do Brasileiro.

Neste ano de tentativa de volta à elite, a gestão liderada pelo presidente Marcelo Teixeira conta com o apoio da torcida na disputa da Série B para o clube retornar à primeira divisão nacional em 2025.

Em sua primeira entrevista após assumir o cargo, o dirigente anunciou que o Santos também vai utilizar o estádio do Pacaembu para mandar seus jogos. No discurso, ele disse esperar casa cheia também nas partidas em que a equipe fora atuar como visitante enfatizando o apoio do torcedor. "Vamos sair dessa", afirmou.

Quanto ao time, a diretoria já começa a definir alguns nomes. Duas peças importantes do elenco já confirmaram a permanência na Vila Belmiro. O goleiro João Paulo e o venezuelano Tomás Rincón aceitaram reduzir os vencimentos para se enquadrar na nova realidade. O teto salarial agora deve girar em torno de R$ 350 mil.

Quem está perto de chegar para reforçar o elenco santista em 2024 é o meia Giuliano, de 33 anos. O jogador não definiu a renovação de vínculo com o Corinthians e está cotado para reforçar o Santos.