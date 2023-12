Rafael Matos e Carol Meligeni viajam para iniciar nova temporada do ATP na Austrália

A dupla de tenistas Rafael Matos e Carol Meligeni começam a dar os primeiros passos visando o calendário de torneios da ATP da temporada 2024. No radar dos dois atletas estão a disputa do torneio de Brisbane e também a United Cup.

Matos encerrou a sua pré-temporada nesta segunda-feira. Ele vai competir no ATP 250 de Brisbane, na Austrália, na categoria de duplas e terá um novo parceiro: o colombiano Nicolas Barrientos. O torneio tem início marcado para o dia 1º de janeiro.

O primeiro mês de 2024 apresenta uma agenda concorrida para o tenista. Na semana do dia 8, ele entra em quadra na Nova Zelândia e seis dias depois, já vai estar em ação para o Aberto da Austrália, primeiro Grand Slam do ano. Em 2023, ele faturou o título das duplas mistas da competição atuando ao lado de Luisa Stefani.

Carol Meligeni também tem como destino o continente australiano. A tenista vai defender o Brasil na United Cup, torneio misto por equipes já a partir do dia 29 de dezembro. A disputa vai ser realizada na cidade de Perth.

Os adversários da fase de grupos do Brasil já estão definidos: Espanha e Polônia. Beatriz Haddad Maia, Thiago Wild, Felipe Meligeni e Marcelo Melo compõem o elenco que vai representar a equipe nacional. Após o United Cup, Carol joga dois torneios W35 em Buenos Aires entre os dias 15 e 22 de janeiro.

O catarinense Ymanitu Silva vai representar o Brasil no Aberto da Austrália de cadeira de rodas. Número dez do mundo em simples e sétimo em duplas, ele participa do torneio pela segunda vez. Em sua primeira participação na competição, neste ano, o brasileiro foi vice-campeão de duplas do torneio australiano.