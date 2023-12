Knicks desencantam após nove derrotas seguidas diante do Milwaukee na NBA com show de Brunson

Acabou o tabu. Depois de nove derrotas seguidas para o rival, o New York Knicks aproveitou a segunda-feira de Natal para dar uma vitória sobre o Milwaukee Bucks à sua torcida na NBA. No lendário Madison Square Garden, Jalen Brunson brilhou com 38 pontos para garantir o triunfo por 129 a 122.

No terceiro encontro entre as equipes apenas no mês de dezembro, finalmente a torcida dos Knicks celebrou um triunfo diante do segundo colocado da Conferência Leste. Depois de ganhar os últimos sete jogos na NBA, os Bucks não conseguiram repetir a apresentação de sábado, quando fez 130 a 111 nos Knicks.

"Eles são uma boa equipe. Sentimos que somos uma boa equipe também, então apenas aceitamos esse desafio, aceitando aquele desafio que ainda não tínhamos enfrentado", disse o armador Immanuel Quickley. "Já fazia um tempo, então este foi um bom lugar para conseguir (quebrar o jejum)."

Além da boa aparição de Brunson nesta segunda-feira de Natal, Julius Randle somou 24 pontos e nove rebotes, RJ Barrett se recuperou de um jogo ruim no sábado com mais 21 e Quickley saiu do banco para anotar outros 20.

Do lado dos Bucks, o ala-pivô Giannis Antetokounmpo e o armador Damian Lillard marcaram 32 pontos cada, que somou somente a segunda derrota em dezembro.

"Sabíamos que estava chegando tudo o que estávamos esperando (no confronto) e é isso", lamentou Lillard. "Conseguimos ganhar o primeiro jogo (da sequência de dois), entramos empolgados para esse, mas eles começaram bem, fizeram um grande jogo e fomos derrotados."

No outro jogo desta tarde de segunda-feira de Natal, o atual campeão Denver Nuggets recebeu o Golden State Warriors e acabou com sequência de cinco vitórias do time de Stephen Curry com vitória por 120 a 114.

O canadense Jamal Murray foi o cestinha com 28 pontos, seguido de Nikola Jokic, que fez 26, sendo 18 em lances livres, garantindo o quinto triunfo seguido dos Nuggets, melhor sequência na temporada.

Mesmo começando muito mal, Curry ainda anotou 21 pontos e foi o maior pontuador dos Warriors. O segundo que mais fez para o time foi Andrew Wiggins, com 20, sendo 10 no último período.