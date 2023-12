Alexia Putellas, duas vezes melhor jogadora de futebol do mundo, será operada nesta 4ª feira

Eleita duas vezes (2021 e 2022) a melhor jogadora do mundo, a espanhola Alexia Putellas, de 29 anos, vai se submeter, nesta quarta-feira, a uma artroscopia no joelho esquerdo. A atleta do Barcelona sofre com dores, que a impedem de atuar desde 14 de novembro.

Putellas sofreu uma falta violenta na partida do Barcelona contra o Benfica pela fase de Grupo da Liga dos Campeões e teve de ser substituída no intervalo da partida, na qual já havia feito dois gols.

Desde então, a jogadora tem treinado separada do elenco do Barcelona, sob orientação dos médicos e fisioterapeutas do clube.

Em julho de 2022, Putellas teve ruptura do ligamento cruzado anterior do mesmo joelho, passou por cirurgia e não pôde defender a equipe do Barcelona no restante da temporada e a seleção espanhola na Eurocopa da Inglaterra. Neste ano, a jogadora atuou em oito partidas, sete pelo Campeonato Espanhol, e marcou oito gols.