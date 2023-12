Naoya Inoue, o Eder Jofre japonês, conquita o título unificado dos pesos supergalos

O japonês Naoya Inoue se sagrou campeão unificado dos pesos supergalos, nesta terça-feira, ao nocautear no décimo assalto o filipino Marlon Tapales, em Tóquio, Japão. Com o resultado, Inoue, de 30 anos, acumula os cinturões do Conselho Mundial de Boxe (CMB), Associação Mundial de Boxe (AMB), Federação Internacional de Boxe (FIB) e Organização Mundial de Boxe (OMB) na categoria até 55,338 quilos.

Depois da vitória, Inoue, invicto com 26 vitórias e 23 nocautes, confirmou que está em negociações para defender seus cinturões em maio. Há rumores de que a próxima luta será com o desafiante obrigatório do CMB, Luis Nery, que anteriormente foi proibido de lutar no Japão pela Comissão Japonesa. Nery foi flagrado no doping após sua luta com Shinsuke Yamanaka, em 2018.

Diante de Tapales, Inoue começou com grande variedade de golpes. Em ritmo bastante forte, o japonês, que tem estilo semelhante ao do lendário brasileiro Eder Jofre, campeão dos galos de 1960 a 1965, foi minando as forças do adversário.

Tapales caiu no quarto assalto, mas mostrou determinação para continuar na disputa. O problema para o filipino foi suportar o ataque constante de Inoue, que entrou e saiu do raio de ação com muita velocidade e facilidade. Desta forma, o nocaute foi conquistado de forma natural no décimo assalto. O lutador das Filipinas, de 31 anos, perdeu pela terceira vez, após 40 lutas.

Inoue é apontado para ser eleito o melhor boxeador da atualidade. Ele tem como principais competidores os americanos Terence Crawford, Devin Haney e Gervonta Davis, além do mexicano Saul Canelo Alvarez e do ucraniano Oleksandr Usyk.