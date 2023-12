Participantes da 98ª São Silvestre podem retirar kit a partir desta quarta-feira

Os inscritos para a disputa da 98ª edição da Corrida Internacional de São Silvestre no próximo domingo poderão retirar a partir desta quarta-feira o kit de preparação. Neste ano, a entrega ocorrerá no Expo Center Norte, Pavilhão Azul, na Rua José Bernardo Pinto, 333, Vila Guilherme (SP), juntamente com a EXPO Atleta até domingo.

Os participantes deverão fazer a retirada no dia agendado no ato da inscrição. Dúvidas poderão ser sanadas no site oficial, www.saovilvestre.com.br, no regulamento.

A principal corrida de rua da América Latina tem percurso de 15 quilômetros por alguns dos principais pontos turísticos da cidade de São Paulo. A largada é na Avenida Paulista, entre as ruas Frei Caneca e Augusta, e a chegada em frente ao prédio da Fundação Cásper Líbero, também na Avenida Paulista, 900.

A programação oficial no domingo começará às 7h25, com a largada da categoria Cadeirantes. Em seguida, às 7h40, será a vez da Elite feminina. Às 8h05, vão largar os participantes da Elite masculina, Pelotão C, Cadeirantes com Guia e Pelotão Geral. A prova terá transmissão ao vivo pelas tevês Gazeta e Globo.

O evento oferecerá infraestrutura (apoio médico, acessos, hidratação, lanches) para o número oficial de inscritos. Não serão disponibilizados recursos extras para atletas que não estejam oficialmente inscritos, conhecidos por "pipocas". Para combater fraudes, a organização monitora as inscrições e terá atendimento especial durante a retirada de kits de atletas na categoria 60+.